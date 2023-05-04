探热科技观测老人行动 防跌倒“有温度”

医疗保健关系人生大事——生老病死，应用人工智能（AI）科技帮助更多人获得医疗服务和更高素质的服务，既是在把握商机，也是造福人群的好事。《医疗天地有AI系列》特别访问三家医疗保健创新计划（Healthcare InnoMatch）的得奖公司，分享他们如何开发创新方案解决问题以及提升业务发展。它们提供引领业界并基于AI的方案，分别旨在使检测心脏风险的超声心动图检查更普及，减少常见的年长者跌倒入院的事故并让他们可以更早出院，以及缓解乳房X光检查放射科医生不敷需求的问题。

经历了母亲跌到头骨骨裂之痛后，陈瑞燕决心通过自己掌握的科技知识，为老年人配备“有温度的眼睛”，来随时察觉老年人的不便，并及时为他们提供相应协助。

本地医疗科技公司CoNEX创办人兼首席执行官陈瑞燕接受《联合早报》访问时说：“妈妈害怕麻烦我们，一直到跌倒进医院后，我们才知道她其实已经因湿疹而多日难眠，致使她头晕眼花失去平衡摔倒。”

事情发生在2013年，那时公司刚成立两年。陈瑞燕还在苦苦探索如何能把自己在新加坡国防科技局（DSTA）和国立研究基金会（NRF）的经验，应用到本地老龄化社会。母亲的跌倒更激发了她思考如何使用科技来观测老年人日常生活常见的问题。