本栏于去年11月12日曾论及这只股价当时正处一个跌势“斜向交叉”并可能尝试填补介于8.08元与8.09元间的缺口以完成第（五）点，才重返跌势。当时股价为7.67元左右。11月14日股价骤升至8.28元，遂将上述缺口填补。同年12月1日股价上升至8.43元完成了上述的第（五）点，接着进入五波跌势。今年1月11日股价下试7.61元结束了第（I）波，过后回扯至2月2日的8.38元，并以“转向“信号完成了第（II）波。2月15日股价跳空下试7.85元，同时在介于7.94元与8.13元间留下缺口。3月14日股价骤跌至7,02元，旋结束了第（III）波，同时在介于7.15元与7.23元间留下缺口；3月17日股价回升至7.27元， 并将此缺口填补。4月21日股价回扯至7.42元完成了第（IV）波，遂进入第（V）波跌势。27日股价跳空下试6.80元，同时在介于7.04元与7.24元间留下缺口，28日股价下探6.74元，旋以“转向”信号止跌回升；短期回扯，股价当填补此缺口，过后重返跌势，且将挑战位于6.25元的支撑点。