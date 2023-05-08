去年第四季首获盈利 传冬海给员工加薪5%

冬海集团（Sea）去年第四季转亏为盈后，集团从7月起将为多数员工加薪5%。

彭博社星期一（5月8日）报道援引冬海集团首席执行长兼创始人李小冬发出的一份员工备忘录说，凡是在今年3月31日加入的员工都有资格获得加薪。

李小冬也在备忘录中说，公司已提前实现“自给自足”目标，因为公司的现金余额每季度在增加而非缩减。

报道还指出，李小冬在备忘录中写道，过去一年或许是公司历史中最艰难的时期，在商业环境恶化下，管理层必须做出“痛苦”的决定，当中包括裁员。

本报就此事向冬海集团询问，但截至截稿前未获回复。

在美国上市的冬海集团，今年3月公布的2022财年第四季业绩显示，集团取得4亿2280万美元（约5亿6000万新元）的净利，与2021年同期的6亿1630万美元亏损形成强烈对比。

这是冬海集团成立约14年以来首次取得季度净利，业绩优于分析师的预测。

冬海第四季营收同比增加7.1%至34亿5160万元，每股盈利达0.76美分。

随着第四季转亏为盈，集团2022全年亏损收窄18.9%，报16亿5780万元，每股净亏3.84美分。

激进削减开支措施是获季度盈利主因

冬海集团取得季度盈利，主要是因为它采取了激进的削减开支措施。这包括削减上千个工作岗位和减少季度销售和营销开支六成以上。

去年12月，集团还决定冻结大部分员工的加薪和减少花红。李小冬当时发信给员工说，在经历艰难的2022年后，集团须在2023年专注实现盈利，因此没升职的员工不会获得加薪。

冬海去年的困境反映了利率蹿升和通货膨胀居高不下的大环境，形成科技公司的业务逆风，科技公司开始转变战略，侧重削减开支以提早实现盈利，而不是大量投资换取增长。

李小冬在去年第四季业绩文告中就说，集团将继续转型并专注可持续增长，采取做得更少但更好的方法，为数码生态系统中的用户服务。

冬海上星期五闭市报78.41美元，上扬3.2％。它预期在下星期二（5月16日）公布今年第一季的业绩。