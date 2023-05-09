星狮地产信托 Fraser Centrepoint Trust

本栏于2022年11月11日曾预估这只股票于11月8日股价下探1.90元为上图中的第（四）点画下句号；短期回扯，股价或将试位于2.17元的阻力线后，才重返跌势。当时股价为1.95元左右。见报当天股价骤然上升至2.04元，12月15日股价上升至2.13元，16日再试此价位未果。遂于当天以“转向”信号完成上图中的（A）波，接着以三细波回扯至2023年元月6日的2.02元，此为（B）波，过后 进入具三波的（C）波。元月20日股价上升突破上述位于2.17元的阻力线，2月3日更升试2.28元结束了（a）波，3月13日股价下探2.12元未果，旋以“转向”信号完成了（b）波，4月14日股价升试2.35元，19日第四度试此价位未果，遂以“主要转向”信号结束了（c）波，同时为（C）波画下句号，也成就了一个源自2020年9月8日从2,73元下跌以来“斜向交叉”的第（五）点。因此，若以其2021年2月3日位于2.66元的第（三）点及上述的第（四）点价差，计自第（五）点，可测得目标为1.59元。