巴克科技 Baker Technology

本栏于今年元月7日曾论及这只股票于去年12月19日上升至0.67元，旋于当天以“转向”信号进入调整。估计向下填补介于0.60元与0.585元间的缺口自不在话下，过后重返升势。当时股价为0.635元左右。元月9日股价略微下跌至0.63元，12日再试此价位未果，接着于13、16及17日又三度试此价位；18日股价第五度试此价位未果，遂以“主要转向”信号进入升势。元月27日股价升至0.685元，30日再试此价位未果，旋出现调整。2月28日股价骤然下跌至0.61元，同时在介于0.64元与0.665元间留下缺口。3月17日股价下探0.585元，遂将上述第一个缺口填补。3月21日股价进一步下试0.555元，过后以全天最高价的0.61元闭市，而成了“主要转向”信号，并重复试此价位直到3月27日。29日股价跳空下试0.58元，同时在介于0.58元与0.61元间留下缺口；3月31日股价回升至0.60元，遂将此缺口的一部分填补。估计股价可能下试位于0.48元颠倒“头肩形”的颈线后，重返升势，填补上述第二个缺口自不在话下。