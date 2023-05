美国公布关键通胀数据之际,市场情绪紧张,叠加美国债务上限问题陷入僵局,以及银行业风险的不确定性,亚太股市星期三(5月10日)闭市普遍下挫。新加坡海峡时报指数下跌0.66点或0.02%,收报3242.29点。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁在接受《联合早报》的采访中指出,造成市场下跌的原因比较综合,其中包括美国债务上限问题陷入僵局;星期三和星期四晚即将发布关键通胀指引数据消费者价格指数(CPI)和生产价格指数(PPI),市场情绪紧张;另外,华尔街股市素有“5月卖股别回头”(Sell in May and go away)的说法,这其实对投资者的情绪也有一定负面影响。

分析师:受银行股拖累 海指表现疲弱辉立证券理财顾问徐伊婷说,近期海指表现较疲弱,主要是受到银行股的拖累,不过有趣的是,近期公布的银行业绩反而不错。投资者目前正在担忧的可能是一些技术性衰退因素,并且,现在看来中国重新开放的影响并没有之前投资者预期的那么大。