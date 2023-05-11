当年建国企业家聚居 变身乌节购物区新住宅

坐落于新加坡黄金地段的顶级豪华公寓——康邻豪庭（Klimt Cairnhill），从内到外豪华、闪耀夺目，又不失品味格调，在保留与开发之间兼容并进，使其建筑设施存有历史底蕴，又散发时代感。

居住在这个永久地契公寓，能俯瞰乌节路全景。虽毗邻繁华地标，却拥有静逸绿意的社区环境，硬体配置强调高隐私性，内外装饰配件高端，是追求奢华雅致都会生活的买家不二之选。

连瀛洲家族的洋房被完好保留下来，变身康邻豪庭的公寓会所。（构想图/刘景发（新加坡）有限公司提供）

坐拥银行家家族的120年历史洋房

独栋楼36层的康邻豪庭（Klimt Cairnhill），由本地上市公司刘景发（新加坡）有限公司开发，位于黄金地段第9邮区的经禧路（Cairnhill Road），从住宅步行8分钟就到乌节购物街区，走到纽顿地铁站只需6分钟，驾车到中央商业区也只用8分钟。该地点的一大优势是，这里尽管身处都市中心，却不被尘嚣打扰，历代人已在这里打造了闹中取静、郁郁葱葱宁静的社区环境。

经禧路沿街曾是我国早期和建国初代企业家的家族住宅，包括著名的银行家、华侨银行前董事长陈振传、新加坡华联银行创始人连瀛洲家族以及“东方慈善之父”橡胶大亨陈嘉庚等家人均曾住在这一带。其中，连瀛洲家族当年居住的洋房，被刘景发（新加坡）有限公司买下并保留改造，成为康邻豪庭中的会所，供居民使用。

原有硬木地板和五颜六色的浮雕水泥砖找专人修复，发展商更把这栋1902年建成的英巫（Anglo-Malay）风格洋房内部，打造成带有南洋风情的现代豪华私人用餐包间，供住户聚会或举办活动，享受老洋房辉煌历史被赋予新生的氛围。

住户不仅能到会所的阳台和休闲室休憩、阅读，度过静逸时光，也能预订会所不同大小的私人用餐包间举办活动。（构想图/刘景发（新加坡）有限公司提供）

靠近知名学府

安家置业的首要考量往往是地点。

康邻豪庭除了地处核心中央区（CCR），靠近乌节购物商圈，还很适合重视孩子教育的家庭，因为它距离伊顿国际幼儿园以及著名的英华学校（附小）（Anglo-Chinese School Junior）不到1公里，后者更能因此增加进入该小学的机会。此外，项目也临近其他知名学府，如圣约瑟书院、新加坡女子学校和公教初级学院，前往斯坦福美国国际学校（SAIS）也非常方便，驾车到上述学府，都只需不到10分钟。

以公寓的三卧室单位为例，起居空间布局宽敞、设计精致，该户型也配有私人电梯。（构想图/刘景发（新加坡）有限公司提供）

问诊餐饮休闲均便利

此外，住在康邻豪庭，高级俱乐部就近在咫尺，因为公寓距离美国俱乐部和东陵俱乐部仅需1分钟车程。这里也临近多个医疗服务设施，搭车最多只需6分钟，就可以到达伊丽莎白医院、新加坡鹰阁医院、百利宫医疗中心、康健医药专科中心或诺维娜健康城。

这个项目周围的文化、娱乐休闲、餐饮地点众多。康邻豪庭距离滨海湾金沙、滨海艺术中心和登普西山（Dempsey Hill）餐饮区，以及新加坡植物园只需5至10分钟车程。

名家设计 设施豪华

康邻豪庭设计灵感来自以黄金入画的奥地利画家克里姆特，是黄金地段中最耀眼的“黄金屋”。（构想图/刘景发（新加坡）有限公司提供）

围绕老洋房兴建的康邻豪庭占地6万2904平方英尺，由著名的DP建筑师事务所操刀设计，康邻豪庭英文名中的“Klimt”来自知名奥地利象征主义画家克里姆特，项目闪耀的金色曲线型外观，受克里姆特的巅峰“黄金时代”以黄金入画的启发。

该项目共有138个单位，其中两个顶楼单位和所有的四卧室单位，均已售罄。

康邻豪庭设施完备，包括儿童泳池、温水按摩浴缸、水上健身、瑜伽露台、野餐草坪、烧烤露台、儿童游乐场、健身房和礼宾服务等，除了一楼到四楼的设施，很多人钟爱的50米无边泳池设在五楼。如果你想一边健身，一边欣赏远处的风景，可以到14楼的健身房度过闲暇时光。一楼大堂层高8至12米 ，配有礼宾前台，气派十足。

三卧室和四卧室的户型均配有私人电梯，保证住户的便利和隐私。

忙里偷闲时去健身或游泳，你无需踏出康邻豪庭，也享受一流的绿意视野，享受度假版的闲暇时光。（构想图/刘景发（新加坡）有限公司提供）

永久产权 难得的投资良机

值得一提的是，新加坡自2007年便不再推出永久地契土地供发展商招标，因此本地永久地契的项目越来越少。相较于市中心大部分99年地契项目，康邻豪庭是少有的永久地契项目，可世代相传。

相比其他国际一线城市，如北京、上海、纽约、伦敦等房价常年居高不下的城市，新加坡的房价可以说是非常有竞争力，更别说是要在最市中心的地区拥有一套高端豪华的房子。以康邻豪庭的829平方英尺起两卧室单位为例，售价从265万元起，这或许是在大都市都找不到的价位。

况且，有些城市停车位还需另外收费，而新加坡公寓每个单位都备有一个免费停车位。此外，值得一提的是，新加坡的房产面积，如两卧室单位的829平方英尺，全为使用面积，而不像一些国家和地区包含了公摊面积。

现在就拨电询问

康邻豪庭项目正在热买中，现有两卧室到三卧室单位供选择。

有意了解更多项目详情，可拨售楼热线：6100 6333／6100 8333、浏览官网或电邮洽询。

【本文由刘景发（新加坡）有限公司呈献】