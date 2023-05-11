【永续经营·造福未来系列】开发环保科技轻质骨料 打造零污染绿色建筑

在商业领域中，可持续发展不仅仅是会影响企业长期生存和发展的关键因素，也是企业对社会的一种责任。

《永续经营·造福未来》系列访问研发可持续材料或采纳可持续商业做法的各领域企业，了解它们如何克服挑战和掌握可持续发展的机遇，在当前和未来从中获益，并造福社会。

一个企业家的坚定信念，引领本地零废料制造商公司排除万难，走向可持续发展和绿化区域与全球建筑业的旅程。

2006年，总裁黄忠仁（61岁）在新加坡注册JOE Green公司并设厂，当时赶上本地建筑业开始转型使用预制水泥墙板，建设局亦鼓励建筑业者减少使用或取代传统耗工耗时、须要窑烧的高污染红砖。

由于竞争者极少，他看准商机在本地设厂生产预制水泥墙板。目前该公司是本地最大的预制水泥墙板供应商之一，它研制的空心水泥墙板应用于区域和本地的建筑项目。

在本地已完成1000多个工商业、私人住宅、政府组屋和地铁建筑项目，包括星耀樟宜，以及新加坡国立癌症中心和盛港综合医院等多家医院，2013年则进军政府组屋的建设。

然而，黄忠仁志的努力不仅仅于此，他通过高科技循环废料，生产绿化预制水泥墙板，后期更成功研发与生产这些水泥墙板的原料——绿化轻质骨料（LiGrA，Lightweight Green Aggregates），为更广大的建筑业者提供替代原料。

然而这一路走来却险阻重重。

首先，出生于印度尼西亚的黄忠仁前半生在印尼和本地是成功的电脑代理商，中年改换跑道，进入建筑业的绿化工程领域，之后从零开始学习。

公司最初在大士一带租用厂房，岂料2007年印尼宣布禁运生产水泥墙板的原料：沙石。这让黄忠仁下定决心，加快研发循环废料作为生产原料的方法。

他忆述：“最早的六年我们连续承担极大的亏损，我家人和朋友甚至叫我放弃，但是我丝毫没有退却。为了节约成本，我们在2011年将厂房搬到马来西亚。”

厂房设于柔佛州士乃，投资900万新元建造3.5公顷的厂房，添购捣碎设备，对工业废料例如瓷砖和墙板进行捣碎和处理。

以轻质科技生产绿色原料

这一年它们成功研制可再生水泥骨料（Recycled Concrete Aggregates），跻身零废料制造商之列，并以此生产预制空心水泥墙板，结果成为获颁新加坡绿色建筑协会符合四个勾级别的首几名高分业者之一。

公司的名称JOE（Just One Earth）秉承绿色使命：我们只有一个地球。黄忠仁说：“我们必须保护地球，减缓对环境的影响和耗损，尤其是在建筑业。”

建筑业是碳足迹最高的行业之一，占全球四成的碳排放量，三分之一来自生产建筑材料，如钢铁、水泥和玻璃。建筑使用的混凝土还需要其他原材料，例如沙石或花岗石，开采过程中需要远程运输，加深碳排放量。

水泥是地球上使用最广泛的物质，但水泥行业约占全球变暖和二氧化碳排放量的8%——远远超过全球航空业的碳排放量。

JOE Green在设计与生产预制空心水泥墙板时，减少大约40%所需原材料，并使用30%以上由工业废料生产的可再生水泥骨料构成。

接下来，JOE Green朝向可再生轻质科技发展。它们向国外进口轻质骨料生产可再生轻质墙板，到了2015年自己开发科研工作，以工业废料玻璃来生产绿化轻质骨料。

通过大华银行提供的资金，JOE Green得以调配资源来发展旨在实现业务可持续发展的研发计划。大华银行目前仍持续与该公司合作，配合它的业务发展需求。

公司在2017年在马来西亚工厂附近购地准备第二间厂房生产。岂料疫情打断一切进度，直到2022年厂房才完工启动生产，截至今年第一季，绿化轻质骨料已经为各领域业者，例如预拌混凝土业者、水泥预制件业者、化工业者等进行产品测试，为它们提供绿化轻质骨料，作为生产绿化产品的原料。

这些绿化轻质骨料将进一步做成轻质预制件（墙板），它的重量更轻、耐用、阻热以及抗震，建筑物因此能有更长的寿命、节省空调功耗以及建筑物的冷凝。

公司也能根据个别工程所需，制成更大、更轻的预制构件，大大减轻运输燃料消耗，在装置过程中降低起重机容量，因构件更大也加快施工速度，大幅度减低碳足迹。

小颗粒 大愿景

JOE Green目前在本地、马来西亚和印尼稳健发展，目前已在首都雅加达拥有厂房。

公司也朝向区域化和国际化发展，许多国家如中国、越南、印度、中东和非洲国家都表示有兴趣，公司将从中找到合适的合作方案，包括技术转移或其他策略性合作。

黄忠仁强调：“尤其是那些产生大量工业废料的国家，都能够设立LiGrA厂房；这些工业废料包括煤底灰（炉渣）、铝土矿废料（赤泥）、玻璃或瓶罐、瓷砖和海洋粘土。”

在本地，我国目前只循环大约15%的玻璃废料，还有85%的废料有待转换为有用的可再生产品，开发的空间极大。

在政府推动的绿色建筑蓝图下，JOE Green不断加强和本地材料回收设施和政府部门例如国家环境局，以及环境、社会和治理方面（Environmental, Social, Governance）的合作和参与。

眼下它们希望向环境局成功取得营业执照进行玻璃废料循环工程，运用公司的技术进行玻璃废料循环。

在他眼中，保护环境是这个世代的责任。“做生意再也不能仅是为了盈利，而是衡量现在和未来的需要。我们要为下一代留些一个更绿化、可持续发展的环境。

“毕竟我们只有一个地球。”

【本系列由大华银行呈献，五之一】