受美股疲弱拖累 本地股市跌0.65％

本地股市交投情绪受美国隔夜股拖累，海峡时报指数在星期五（5月12日）下滑21点或0.65％ ，以3208.55点作收，全周下滑1.8％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“ 亚洲市场情绪受到隔夜美股疲弱的负面影响，因为美国经济料会因为通货膨胀压力和地方银行危机而放缓。悬而未决的美国国债顶限问题即将到期，进一步打击市场情绪。”

美国联邦储备局在5月加息25个基点，市场认为这将是这一轮加息周期的最后一次调涨，利率到了明年可能会下滑。这也意味着房地产投资信托有望摆脱高贷款成本的压力。

星展集团研究的最新报告说，新加坡房地产投资信托（S-REITs）接下来数月的表现可能会优于海指，2023财年的平均收益率预计达到6％，收益率差预计为4.3％。

星展建议买入星狮地产信托（FCT）、联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、丰树物流信托（MLT）等能持续派发股息的房地产投资信托。

股市星期五全场交易量为17亿2000万股；总交易额达11亿7000万元。上升股232只，下跌股289只。

海指成份股跌多升少，下跌股包括扬子江（Yangzijiang）、凯德投资（Capitaland Invest）和创业公司（Venture），分别滑落3.28％、3.21％和2.17％，报1.18元、3.62元和15.32元。

胜科工业（Sembcorp Industries）、DFI零售集团（DFIRG）和丰益国际（Wilmar），分别上升1.53％、1.42％和0.76％，报4.65元、2.85元和3.99元。

星展建议买入能持续派息房地产投资信托

多家公司公布最新业绩或业务报告。

美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）2023财年第一季的可派发收入同比增长7.6％至880万美元（1174万新元 ）。净房地产收入同比增长13.5％至1290万美元（1720万新元），总营收也同比增长11.8％至1810万美元。

运通网城房地产信托（EC World REIT）第一季可派发收入环比增长79.5％至912万元，经计算每单位派息为1.127分；净房地产收入环比微升0.4％至2607万元；总营收环比下滑1％至2813万元。

洪新刘海运（ASL Marine Holdings）截至今年3月底的第三季净利达1397万元，扭转去年同期的671万元亏损，营收则增长42.3％至1亿0223万元。每股盈利为2.22分；净资产值为9.88分。

吉宝置业全面脱售独资子公司被终止 原因未透露

在个股消息方面，吉宝企业（Keppel Corp）在闭市后披露，旗下吉宝置业（Keppel Land）全面脱售独资子公司Flemmington Investments的计划被终止。买卖双方和其他相关方都同意终止脱售协议，但吉宝企业没有透露原因。

吉宝企业跌0.47％，报6.40元。

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）优先献售单位（Preferential Offering Units）获得超额认购。配售额为2亿4961万个单位，认购额达到167.2％。

信托价格星期五无变动，报0.485元。

星狮地产（Frasers Property）的私宅项目瑞雅嘉苑（Rivière）售罄。这个位于若锦街（Jiak Kim Street）的公寓于2019年5月推出，有455个住宅单位售罄，当年的开盘每平方英尺价格从2580元起。

该股起1.14％，报0.885元。