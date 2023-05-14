武吉知马新项目首个周末引来约5800人预览

新一轮房地产降温措施阻挡不了看房热潮，武吉知马首个综合发展项目青麓尚居（The Reserve Residences）的销售展厅在开放预览的首个周末吸引约5800人看房。

位于惹兰安娜武吉（Jalan Anak Bukit）的青麓尚居属99年地契，由远东机构（Far East Organization）和香港信和集团（Sino Group）共同发展，于星期六（5月13日）和星期日两天开放让公众预约预览。

青麓尚居也是继博盛苑（Blossoms by the Park）和双悦园（The Continuum）之后，自降温措施实行以来第三个登场的新项目。

发展商远东机构销售与租赁集团首席营运官苏丽茜星期日接受《联合早报》访问时指出，青麓尚居的销售展厅在开放预览首个周末吸引了约5800人参观，市场反应相当热烈。

她分析，青麓尚居作为武吉知马首个综合发展项目，加上按市场价值定价，对不同类型的潜在买家皆具吸引力，包括自住买家、年轻家庭、专业人士和投资者，相信能获得新加坡公民和永久居民的青睐。

青麓尚居涵盖八栋住宅大楼，共有732个住宅单位，以及约160个服务公寓单位，尺价从2300元起跳，将在5月27日开盘。项目位于总楼面面积超过2万平方公尺的零售商场（Bukit V）之上，并直接连接到美世界（Beauty World）地铁站，预计在2028年第一季取得临时入伙证。

政府在上个月底宣布调高额外买方印花税（ABSD）以抑制不断上升的投资活动。从4月27日起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点，其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，从30％调高至60％。

看房人潮中有外国人

合登集团是项目的其中一个销售代理。该公司首席执行官叶润明受访时说，青麓尚居的销售对象是以本地买家为主，不会受到新一轮降温措施太大冲击，他预计项目开盘首日便能卖出40%以上的单位。他也认为，以这个项目的地点和发展商的名气来看，每平方英尺介于2300元至2600元的售价，称得上是物有所值。

记者星期日（5月14日）下午走访青麓尚居的销售展厅时，留意到看房人潮一直不间断，当中也有外籍人士，来自葡萄牙的温贝多（Humberto Virtudes）便携妻女来看房。

温贝多在脸书母公司Meta担任软件工程师，持就业准证来新工作一年多。即便外国买家须支付60%的ABSD，但他认为在新加坡置产仍是“很好的长期投资，不管是用来自住，还是当作房地产投资。”

位于波那维斯达的博盛苑和加东一带的双悦园，分别在4月29日和5月6日的开盘日都取得不错的销售成绩，也掀起一波买房热潮。

开盘首个周末，共有275个单位的博盛苑卖出超过200个单位，或75%，平均尺价2423元。而共有816个单位的双悦园也售出超过200个，或26%，尺价为2732元。博盛苑有四个单位卖给愿意支付60%ABSD的外国买家，而双悦园没有吸引到任何外国买家。