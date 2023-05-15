市中心奢华公寓 拥绝佳位置与景观

居住在距离亚洲首屈一指金融枢纽不到两公里的高楼，却不受喧嚣繁杂之扰；远眺望至圣淘沙美景和新加坡市中心的大厦，却能享受一室宁静安逸。这是近来备受买家关注的地标性高楼全景豪华公寓——万宝轩（One Pearl Bank）。

万宝轩地处市中心的珍珠山顶，属黄金地带第3邮区，在新加坡是罕稀的住宅发展项目地点。优越的地理位置，突显出它的投资潜质和自居的高端品质——万事静好，人间至美。

它的南面是咫尺之遥的中央商业区，北面则是信步就能抵达的珍珠山城市公园，让居者既能享受繁华的城市生活，又可随时沐浴在翠绿花园轻拂中。

公交或开车 便利快捷

有别于许多公寓项目，由凯德地产（CapitaLand Development）发展的万宝轩，拥有774个单位，出行交通非常便利，步行三五分钟就可抵达有三条地铁路线同时经过的欧南园地铁站，无缝连接着东西南北。

当这个高端私人公寓在2024年底之前供住户迁入时，住户只需两三个地铁站，就可抵达群英聚首的滨海湾金沙会展中心、时尚购物街乌节路商圈、金融商业中心珊顿道、美食盛名的牛车水或中峇鲁、或碧海白沙的著名旅游景点圣淘沙。即便最远的樟宜机场，也可直乘地铁通抵。

更贴心的是，从公寓走到地铁站的人行廊道，全程加盖，居者完全无需担忧日晒雨淋之苦或带伞的麻烦。

万宝轩位于岛国心脏，也适合开车住户，紧邻着数条主干高速公路CTE、MCE、AYE等，畅达的交通路网，是零距离的切换。

由英国伦敦Serie和新加坡Multiply两大知名建筑设计事务所联手倾力打造的万宝轩，外观独树一格，两栋半圆建筑是住宅单位，由最顶楼的苍翠天空花园和精致高端的偌大活动区完美衔接着，曲面弧线流畅地勾勒了时尚高雅，是新一代时尚爱好者推崇的摩登建筑风格。

呼应环保绿化概念，二卧室以上的单位阳台都辟设绿色小园。配合建筑立面间隔点缀的绿被植物，处处展现出与自然融合的超前设计，象征强而有力的生命力。

万宝轩是世界首个辟设18个垂直空中间隔花园的私宅高楼。（效果图/凯德地产提供）

从建筑外部的气派，到细致的橱柜把手之精确，建筑设计师充分理解居者和家人对完善舒适生活设施的精致需要。厨房设计采用知名的高端Ernestomeda意大利款式，家居电器则是性能卓越的瑞士V-ZUG品牌系列。细节上慎思巧虑，典雅时尚。

实际上，万宝轩未竣工前，就已获得多个奖项，包括EdgeProp2020年杰出奖项的最佳发展商、杰出设计（未完成住宅发展组别）、杰出园景设计（未完成住宅发展组别）和最佳发展项目（未完成住宅发展组别）。

万宝轩，不仅是住宅设计的过程，更是理想生活的实践之旅。

空中别墅前瞻设计 空间无缝替换

高窗墙壁设计，加大屋内采光，眺望远处，城市动脉都在脚下。（空中别墅单位工业设计美工效果图/凯德地产提供）

视野，取决于高度和深度。

万宝轩共39层楼高，建筑高度达178米，是欧南园一带最高的地标私宅建筑。而最高住宅层38楼的四个罕有的空中别墅（Sky Villa）单位，居高临下，超高层的挺拔于鸟语花香的珍珠山顶，视野无极，城市景观的静谧光辉尽收眼底。

值得一提的是，整个38楼的面积，由四间空中别墅独享着。每个别墅单位面积之大、空间之辽阔是出乎想象之外的。所有空中别墅的屋内，都拥有一个约10米宽长的无阻隔空间，对于在市中心的公寓私宅项目，尤为珍稀，绝对是消闲和家庭聚会的理想场所。

窗外绿意盎然，窗内舒适静谧，万宝轩打造五星级的生活体验。（空中别墅单位工业设计美工效果图/凯德地产提供）

建筑设计师以居者的本质为出发点，不让豪华气派华而不实，不让高楼带来孤单感，营造着独处却不孤单的融入。

因此在设计上，建筑设计师突出于空间的利用，贴心地兼顾不同年龄住户的隐私需求。

空中别墅的前瞻性布置，预留许多供未来重新设计发展的便利，像可打通两个房间，甚至与主人房连通，创造更有气派豪华的辽阔格局。

如何对如此典雅精致的设计说不？（空中别墅单位工业设计美工效果图/凯德地产提供）

发展商往往是决定房地产项目质量的关键。凯德地产（CapitaLand Development）是凯德集团旗下的地产开发业务分支，截至2022年12月31日，其投资组合价值约218亿新元。凯德地产以新加坡、中国和越南为核心市场，其成熟的不动产开发能力横跨多元资产类别，包括综合体、购物中心、办公楼、旅宿、住宅、产业园区、工业及物流地产以及数据中心。

属于99年地契的万宝轩已售出超过93%单位。所有套间和一卧房单位已售完，仅有高楼高档次的二卧房、三卧房、四卧房单位，以及四个独特的空中别墅单位。

除了空中别墅，其他卧房单位都采纳零装修概念，厨房装备齐全，连天花板上的灯、冷气、橱柜也将一并装上，居者只需拎个行李箱，随时入住，省去监督装修之苦。

空中别墅以外的其他卧房单位都采纳零装修概念，厨房装备齐全。（三卧房单位工业设计美工效果图/凯德地产提供）

发展商目前正举办促销活动至6月30日截止。优选单位有限（包括二卧房至四卧房及空中别墅），每方尺价格由2636新元起。

欢迎致电：(65)97338007询问详情。

电邮：marketing_sales@capitaland.com

网址：https://www.capitaland.com/sites/onepearlbank/

【本文由凯德地产呈献】