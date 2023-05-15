特许会计师协会拨200万元促进行业人工智能部署

新加坡特许会计师协会星期一（5月15日）宣布拨出200万元资金来评估、研究和促进人工智能（AI）在会计行业的部署。

新加坡特许会计师协会（ISCA）会长张思乐在文告中说：“这些工具肯定会赋予我们的行业能力，但如果我们没有做好充分准备，它可能会带来一些挑战。协会坚信人工智能将有助于缓解会计行业目前面临的问题，包括职业吸引力和人才紧缺，因为人工智能的采用将更新会计师提供服务的方式，并影响财务职能如何为企业增值。”

协会将多管齐下，首先是与大学合作，继续确认战略研究项目，使它获得战略伙伴的支持；第二，促进起步生态系统开发AI方案给会计专业；第三，协会将制定战略加速AI在会计专业的使用。

根据2022年初推出的“会计作业与内部财务与会计工作转型指南”，本地估计有超过8万人从事内部财务与会计工作，另有约2万人在会计师事务所工作。我国大专学府虽然培养不少会计学毕业生，但是毕业生未必都选择从事会计师专业。

我国会计师过去几年持续短缺，业者和协会受访时表示，近年来会计人才的供应已成为“紧迫的课题”，需求强劲但供应情况“充满挑战”，新加坡需要灵活敏捷的人力政策来应对。

张思乐：因合规及治理要求加强 对特许会计师需求殷切

张思乐日前受访时说：“市场对特许会计师的需求量一直很大，近年来随着合规要求的增加以及条例和加强治理的需要，需求尤其殷切。在日益复杂的商业环境中经营的公司，非常需要训练有素的特许会计师。”

然而，他说：“近年来会计人才的供应已成为一个紧迫的问题。我们须要发展会计人才管道以满足需求。”

安永审计服务主管王万益受访时指出，市场是在高需求和低供应的情况下，出现会计人才短缺的情况。冠病疫情推动科技需求和科技公司的迅速扩展，并且雇用了许多会计人才，使需求更加迫切。

供应方面，他说：“与更成熟和稳定的职业相比，快速增长的科技领域往往资金充足，可为人才提供更高的报酬。在薪酬前景的吸引下，许多学生选择攻读资讯通信和科技课程。”

此外，他说：“在边境关闭期间，情况进一步恶化，一些会计人员回到自己的国家。”

德勤东南亚审计及鉴证人才管理领导杨继智受访时说：“我们确实看到大学里的会计学本科生人数在减少。一些原因可能是科技和数码行业更‘令人兴奋’的新工作岗位的诱惑，以及为配合这些行业的机会而增加的大学课程。”

新加坡国立大学商学院发言人受询时指出，国大商学院的毕业生在会计师事务所以及银行和金融、资讯科技、咨询、政府和消费品行业都找到机会。“这表明，会计毕业生的技能可以转移到各种行业，从而提高他们的就业能力。”

发言人也透露，在2022年，国大商学院的会计毕业生中约有一半加入了会计师事务所。自2019年以来，这一情况基本保持不变。

王万益指出，为应付会计人才供应再次受冲击的情况，新加坡的人力政策需要灵活敏捷。

杨继智认为，可以把人才来源扩大至包括各种非会计背景和行业经验的人，并培训他们，使他们能够在这个行业发展。

张思乐指出，协会采取多方面措施应对供应问题，首先是加大力度接触学生，希望让年轻人了解到会计专业资格可以帮他们进入各种职业和行业。

协会也已开始让非会计背景的企业专才加入成为会员，这是为了扩大人才资源和使会计专业更包容、使协会会员的背景更多元化。他也指出，协会还支持会计公司数码化，为它们提供咨询和经筛选的数码方案。