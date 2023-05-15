分析：新降温措施影响 中国买家或等入籍才购房

购买本地私宅的外国买家今年首季达259个，高于过去五年的平均季度成交量，当中中国买家最多。分析师认为，随着4月新一轮降温政策的实施，预计这对中国买家带来影响最大，一些人可能会等到获得永久居民或公民后再考虑购房。

橙易产业最新的报告显示，根据市区重建局数据，外国买家占第一季私宅买家的6.9％，为2018年第一季后最高。中国买家人数依旧最多，占全部外国买家人数的32％。印度尼西亚排在其后，占外国买家的29％。

若包括永久居民在内，中国买家在首季购买了316个单位。其中，有111个单位来自代表高档私宅的核心中央区（CCR），占这个地区总销量的10.8％。

报告指出，在外国买家购房的额外买方印花税（ABSD）上月从30％调高至60％后，会对中国买家的影响最大。因新降温措施对永久居民和公民的首套房没有影响，那些打算长期定居的中国买家可能会等到获得公民权或永久居留权后才会购买私宅。因此，未来永久居民的购房比率会有所上升。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，除中国买家外，其他外国买家也会有类似做法，因此政府推出最新的降温措施，也许起着鼓励外国买家申请永久居民或新加坡公民的作用。

合登集团高级研究主管李思德说，随着新降温措施的出台，短期内外国私宅买家的数量会下降。不过，与ABSD相比，我国稳定的政治和商业环境以及良好教育体系，是吸引外国买家在本地置业的主要原因，预计外国买家和永久居民的私宅购买量将在年底前回升。

高纬环球（Cushman & Wakefield）球研究部主管黄显洋则说，尽管香港房价仍高过本地，但随着ABSD的大幅上升，可能会让更多外国买家转向香港楼市。

外国买家购买高档私宅数量达近10年新高

橙易产业报告还发现，外国买家首季购买的核心中央区高档私宅数量升至近10年来的最高水平，从去年第一季的71个单位飙升123.9％至今年第一季的159个单位。在过去一年来，售价1000万元及以上的豪华公寓中，外国买家占43.9％。500万元至1000万元以下的私宅，外国买家占33.2％。

报告指出，因豪宅的外国买家的占比高，新的降温措施将对这类私宅的影响较大。相比而言，500万元以下的私宅多是由本地人购买，因他们须支付的ABSD较少，在未来几个月所受的销售影响有限。

此外，报告还指出，由于受益于自由贸易协定（FTA），美国买家享有和本地人相同的ABSD税率，在目前排行前五的外国买家中受影响最小。

黄显洋说，高档私宅的美国买家数量一直呈上升趋势，从2021年的120个单位增至去年的147个单位。今年首季达36个单位，比上季多了五个。

李思德说，如果美国买家在接下来的几个月跃居榜首，也不会让人感到意外。

ERA产业主要执行官林东荣则说，与其他外国私宅买家相比，中国买家的人数仍将居首位。此外，本地私宅的美国买家大多是来自中国、韩国、台湾地区和越南的亚洲新移民。