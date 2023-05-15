工商总会办海外工作坊 助本地企业在韩寻创新合作商机

新加坡工商联合总会带领本地企业到韩国实地考察，发掘在创新合作方面的商机。

共有16家公司的20名资深企业代表前往韩国参加这个获得新加坡企业发展局支持的海外工作坊。工作坊星期一（5月15日）举行一项线上结合线下的研讨会，并开放给本地媒体线上参与。

在研讨会上，丹麦起步公司孵化机构Rainmaking商业合作董事朴恩裕（Park Eungyu）指出，韩国企业致力于提高运输和营运效率、推广智能通行、改善电子商务服务和食品营养等，有意进军韩国市场的本地公司可争取能源效率技术、物联网（IoT）、人工智能和机器学习自动化等方面的机遇。

朴恩裕说，韩国企业与其他企业建立伙伴关系的态度出现大转变，三星和LG等公司对开放式创新持更开放态度，在公司内部进行创新或与其他企业展开合作。这为新加坡企业带来机遇。

在为期五天的工作坊，参与者将访问SK电讯（SK Telecom）、现代重工（Hyundai Heavy Industries）等韩国公司，了解韩国最新的创新和数码化发展，汲取有关新加坡和韩国企业如何更积极追求创新的第一手资料。

韩国成企业家点子付诸实践理想地

新加坡工商联合总会环球商务二部执行总监王琦安妮说，韩国在创新和数码经济方面是强国，已连续六年在彭博社的创新指数中位居榜首，显示了韩国对培养创新和进步文化的坚定承诺。

“韩国成熟的企业与强大的起步生态系统相互合作，使韩国成为企业家将点子付诸实践的理想目的地。这是个好时机，让本地公司向领先的韩国公司学习、建立牢固的合作伙伴关系，并将它们的创新努力带入增长的下一个阶段。”

根据世界知识产权组织（WIPO）去年公布的全球创新指数（Global Innovation Index），韩国在全球排名第六，在东南亚、东亚与大洋洲地区则位居榜首。

本地企业对扩展到韩国表示强烈兴趣，根据工商联合总会较早前发布的2022／2023年全国商业调查（National Business Survey），23％的受访企业已在韩国设立业务，16％则表示有意进军韩国。

另外，迈向国际＠SBF（GlobalConnect＠SBF）自2019年11月推出以来，已为有意扩展到韩国的企业提供159项咨询，也助五个项目的企业成功进军韩国。