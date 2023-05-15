“邻里企业传承论坛”周五举行 企业第二代分享接班“酸甜苦辣”

新加坡企业发展局（EnterpriseSG）和新加坡邻里企业中心（Heartland Enterprise Centre Singapore）联合主办的“邻里企业传承论坛”，将于星期五（5月19日）下午2时至4时在终身学习学院（Lifelong Learning Institute）举行。

本次论坛的主题是“家族企业，精益求精，传承无疆”，邀请两个家族企业的二代接班人分享企业管理和创新经营理念经验。他们分别是油条与油炸小食企业西得利的许环杰和许美玲兄妹、以及鸿鸣窗帘总汇有限公司（HM Gallery）的林培舢和林泓壹姐弟。

论坛的特别嘉宾是金三岭集团第二代掌舵人洪启强。

近几年，企发局与邻里企业中心努力进一步提高邻里企业的数码化程度和劳动力技能，过去的培训方面包括数码影响力、人力资源等。本次论坛作为对邻里企业的能力建设和知识分享工作的一部分，将帮助与会者更深入的了解家族企业管理概念和最佳做法的实践知识，例如克服代沟、组织架构、以及维持品牌价值等。

新加坡邻里企业中心主管赖承毅说：“我们的邻里企业都是中小及微型企业，当二代们接受更好的教育后，可能更想进入大型公司或政府部门工作，这或许也是父辈们的愿望，但也是邻里企业传承中面临的最大挑战之一。年轻人希望尝试新事物，而老一辈往往比较保守，不愿改变现状。当年轻人尝试接手家族生意时，也或许因为不能马上有新的尝试而中途放弃。所以邻里企业的传承并不简单，需要两代人的齐心协力。”

在新加坡，约有1万9000家邻里企业，其中零售业占44%，餐饮业占13%，服务业占43%。不少家喻户晓的品牌，如老曾記（Old Chang Kee）、团圆肉骨茶（Tuan Yuan Pork Ribs Soup）和明发鱼圆面（Ming Fa）等皆是由邻里企业发展而来，并且现在由家族二代甚至更年轻的一代管理。