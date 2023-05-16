新航全年净利21.57亿元创新高

强劲的需求推动新加坡航空公司集团全年转亏为盈，取得创立76年来的最高年度净利。集团隔了三年艰辛冠病疫情期再度派发年终股息，每股28分。

新航（SIA）也透露，由于东亚航空旅行复苏，集团在2023/24现财年第一季的航空旅行需求依然强劲。

新航结束连续三年亏损

新航截至今年3月底2022／23财年净利达21亿5700万元，高于路孚特（Refinitiv）调查分析师平均预测的21亿元。这也扭转了2021／22财年的9亿6200万元净亏，结束连续三年的亏损。

集团每股盈利35.6分，逆转前一财年的每股亏损16.2分。董事会建议在8月18日派发每股28分的免税年终股息，加上去年底已派发的每股10分中期股息，全年派息38分。股票注册截止日期是8月2日。

根据新航星期二（5月16日）闭市后发布的上财年业绩，集团全年营收大增133.42％至177亿7500万元；开支扬升83.4％至150亿8300万元，部分原因是燃油成本大增；营业盈利达26亿9200万元的历史新高，逆转前财年的6亿1000万元营业亏损。新航本身和酷航（Scoot）的营业盈利都创下新高，分别达到26亿零100万元和1亿4800万元。

强劲需求促盈利和载客率创新高

集团在文告中说：“强劲的需求推动集团营收、营业盈利和载客率创新高。”

此外，所有等级的机位近期的乘客预订情况强劲，货运营收虽然需求稍微回软，但也保持在高于疫情前水平。

上财年的下半年，集团净利环比（和上半年比较）扬升32.7％至12亿3000万元，逆转前财年下半年的净亏1亿2500万元；营业盈利环比增加18.2％，达到14亿5800万元的新纪录，前财年下半年营业盈利仅1000万元；营收环比增加11.2％至93亿5800万元的新高，同比几乎倍增。

集团指出，它的客运能力在今年3月份恢复到疫情前的79％，预期在2023／24现财年上半年将达到疫情前的约83％。

新航将根据需求调整客运能力

对于业务展望，集团在文告中说：“在东亚航空旅行复苏的支持下，现财年第一季的航空旅行需求依然强劲。前往中国、日本和韩国的订票量强劲回升，所有舱位的远期销售因此保持稳健。集团将留意航空旅行的需求，相应调整客运能力。”

另一方面，新航称近期的货运需求预计会保持疲软，因为这个行业要克服宏观经济环境的阻力，商家的库存也要因应疫后时代的情况而重新调整。通货膨胀和疲软的经济状况将影响消费需求和贸易。在需求疲软下，机腹货舱运力的扩张继续对货运收益率造成下行压力，特别是在主要贸易航线上。

集团说：“地缘政治和宏观经济的不确定性以及成本通胀居高，可能在未来几个月对航空业构成挑战。即使燃料价格在最近几个月有所缓和，但仍处于高位。随着更多运力注入国际航线，预计竞争将加剧，集团将密切关注市况发展，灵敏及灵活地应对。”