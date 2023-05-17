故障诈骗频发生 本地仅三成客户高度信任银行

银行数码服务中断和钓鱼诈骗事件影响客户信心，导致多数本地银行客户不太信赖银行，只有30%的人高度信任银行。

商业咨询公司Forrester星期三（5月17日）发表的报告显示，新加坡银行客户对主要银行的信任指数为67.3。

在大约1000名本地受访者中，只有30%表示高度信任银行，是亚太区当中信任程度最低的市场之一，但情况仍优于香港（16%）和澳大利亚（23%）。

这个调查的范围还包括中国、印度、印度尼西亚和马来西亚，信任指数分别为66.3、72.4、76.8和69.1。

报告指出，三分之二的本地受访者最注重银行的透明度、可靠度和问责度。

星展银行（DBS）数码银行服务今年两度中断，以及华侨银行（OCBC）在2021年发生的钓鱼诈骗事件，让人们再次关注大型银行的可靠程度，以及这些银行为运作疏漏应该负起多大责任。

受访者：不应只为赚取利润 银行要照顾客户利益

本地银行客户也希望银行能照顾到他们的利益，而不只是为了赚取利润。

Forrester首席分析师穆西安（Tom Mouhsian）说：“在目前利率高涨的环境中，当银行净利因为净利息收益率上升而创下新高时，例如星展银行，它们可能会忽略客户和相关社群的利益。妥善经营公司并赚取盈利不是罪，但若没有考虑如何回馈给客户就不对。”

本地人对投资机构和保险公司的信赖程度也不高，信任指数分别为69.4和57.3。

多数新加坡投资客户非常注重投资机构是否诚实。他们也希望，不论购买什么产品或服务，公司都能提供相同的优质服务。至于同理心、可靠度和问责度，则较不重要。

报告说，这暴露了金融业的弱点，本地投资者希望投资经理能理解他们，并且是可靠的，才会信任他们。

另外，多数高度信任投资经理的客户表示，很可能会把公司介绍给亲友，也更倾向于使用这家公司的服务。他们还可能会多开一个户头，以及使用更多产品或服务。

在高度信任投资公司的受访者当中，95%表示会使用更多产品和服务；在信任度低的受访者当中，只有35%的客户表示会这么做。两者相差60个百分点。

大约七成的受访者不太信任他们的保险公司，这显示保险公司必须加强与客户的联系。

多数受访者希望保险公司是可靠、维持良好的服务素质、具有同理心，而且高度透明。