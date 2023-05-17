亚细安可持续金融市场融资去年首次下跌

通货膨胀和利率上升影响资本市场活动，亚细安可持续金融市场的融资额在去年首次下跌。不过市场人士指出，随着利率上涨周期进入尾声，而可持续发展的长期趋势不变，这个领域下来的展望依旧乐观。

汇丰银行最新发布的2022年亚细安可持续金融市场状况（ASEAN Sustainable Finance State of the Market）报告显示，亚细安可持续金融市场的发行额在去年下跌32％至360亿美元（约480亿新元），但仍比2020年的水平高出将近一倍。

本地可持续金融市场发行额占亚细安六成

新加坡的可持续金融市场去年总发行额下跌45%，但还是区域最大，220亿美元的发行额占亚细安的60％。

去年的发行机构总数从2021年的103个减少至64个，这接近2020年的61个，不过去年的总发行额是2020年的将近两倍，意味着发行项目的平均规模更大，包括来自政府机构的项目。这部分是因为越来越多国家的政府展开较大规模的可持续融资项目。政府通常对利率高涨的情况不那么敏感。相反的，企业的发行额则下跌，尤其是绿色债务。

汇丰亚细安可持续金融与投资主管陈瑞明星期三（5月17日）在媒体圆桌会议上说，利率走向已经稳定下来，新加坡金融管理局在上一次的政策会议没有进一步收紧货币政策，美国联邦储备局在5月仅小幅加息0.25%，并暗示这可能是这一轮加息中的最后一次。因此，市场如今在计划筹资，有的借着收益率曲线倒挂（即短期利率超过长期利率）的现象开始进行发行活动。

陈瑞明指出，可持续发展是一个重要的长期趋势。“随着企业迈向低碳经济转型，每个人都在思考如何在这个领域发展。”另一方面，投资者对可持续金融的需求将继续增加。因此，可持续金融市场的未来展望依然正面。

汇丰商业银行亚太区可持续发展主管维蒂尔（Sunil Veetil）透露说：“汇丰计划在未来三年内将亚细安的可持续融资增加一倍。”

为了达到目标，银行将与客户密切合作。“与客户的互动和对话是我们的首要议程，所以我们要确保前线客户经理全面接受培训。”