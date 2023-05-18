参与新加坡金字品牌奖 助你的企业腾飞

渴望让你的品牌脱颖而出，在竞争激烈的市场中站稳脚跟并迈向更高的成就？客户的拥护当然少不了，有业界的认可亦重要，这是新加坡金字品牌奖（SPBA）所赋予的殊荣。参与这个由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办的奖项，不仅提升品牌形象，更能帮助企业在本地和国际市场上拓展业务。历届的奖项得主都大有斩获，一起了解如何通过新加坡金字品牌奖助获奖的企业腾飞。

备受国内外顾客群注目的奖项

新加坡产品在世界多个地区越来越受欢迎，因为新加坡品牌在国际市场享有高信誉！我国工商界能取得这样的成绩和信誉，一方面是凭货真价实、服务真诚到位；另一方面是重视品牌宣传，积极打响知名度。

获业界认可就是打响知名度最佳途径之一，而历经时间洗礼的新加坡金字品牌奖，已成为本地推广卓越品牌的权威机构，亦是品牌走向海外市场的有力跳板。

2023年新加坡金字品牌奖筹委会主席周丽清指出，新加坡金字品牌奖已举办逾20年，获得越来越多中小企业参与，也备受国内外顾客群注目，不是没有原因的。

“我们严格进行筛选和评估，深入分析企业各种资讯，在总结企业取得的进步时，广向业界推举和表扬，希望有助于新加坡品牌提高号召力。”

报名参与奖项的企业，在颁奖大会过后，仍有很多场合能向各领域行家取经，图为针对今年预算的研讨会。（图/新加坡金字品牌奖提供）

百花齐放 处于各发展阶段企业都能参与

无论企业处于哪个发展阶段，新加坡金字品牌奖都为你提供了一个展示其品牌的绝佳机会。

新加坡金字品牌奖今年对设五个组别的奖项：

潜质品牌（成立三至八年） 成名品牌（成立超过五年） 悠久品牌（成立超过25年） 区域品牌（成立至少三年，进驻至少三个外地市场） 特别表扬（在品牌推广方面做出并表现出重大努力的政府机构和非营利组织，此类别的参与仅限于奖项组委会的邀请）

首四个组别将选出一个总冠军，并会公开给公众投选，找出各组别中最受欢迎品牌奖。

奖项本年度主题是“果敢创新·自信自强”，欢迎所有付诸行动、不断突破界限以及坚持到底的品牌参与，奖项筹委会主席周丽清鼓励业者：“让你们的品牌故事激励其他企业，大家一起前进！”

贤能集团执行主席林隆田说：“新加坡金字品牌奖对提升企业信誉，扮演举足轻重的角色。因此，今年我们安排Coliwoo和Work+Store（图中场景）角逐两个类别奖项，希望它们都得奖，能像我们集团一样奠下坚实的发展基础。”（图/贤能集团提供）

奖项得主：知名度获提升 大大扩充联系网络

参与过新加坡金字品牌奖的企业各有斩获，其中不乏能激励人心的企业故事，包括曾连续三年得奖的贤能集团（LHN Group）。

于2015及2016年获成名品牌奖，并在2017年得悠久品牌奖及该组总冠军奖，贤能集团因此曾登上荣誉榜。其集团执行主席、执行董事及董事总经理林隆田透露，今年集团还为属下三家分公司报名参加三个奖项的角逐：共居概念品牌（Coliwoo）角逐潜质品牌奖、一站式商业和个人储存解决方案品牌（Work+Store）角逐成名品牌奖，还有床褥品牌四星床褥角逐悠久品牌奖。

林隆田表示，新加坡金字品牌奖历史悠久，与其他名目的奖项不同，而且是由《联合早报》及中小企业商会联办，专业水准高，值得信赖。“新加坡金字品牌奖是一个公认的商业奖项，得到了商业界和消费群体的认可，这帮助我们在更广泛的市场上扩大影响力。”

林隆田也指出，该奖项绝对是为他集团成功的表现锦上添花，这种认可在增强他们作为一家始终如一地提供出色成果的高绩效企业的信誉方面发挥了关键作用。

“虽然很难量化该奖项带来的所有机会，但该奖项提升了我们集团的地位。它是赋予得奖品牌一个识别度高的质量标志。藉此，其他企业和投资者能快速了解我们的集团能够达到的质量水平。它使我们能够与志同道合的企业建立个人和专业网络，最终成为我们的业务合作伙伴。”

他补充道，多次获得新加坡金字品牌奖，也使得公司更有信心迈出大步，尝试新观念，扩大营业范围。他鼓励本地企业，不要错过这个寻求认可的机会，“在竞争越来越激烈的经济环境里，参加品牌评比，也在于提醒我们企业，必须步步为营，持续进步，坚持不懈提高品牌的知名度和价值。”

在第15届新加坡金字品牌奖，豆先生在成名品牌奖的组别获得大满贯，不仅是成名品牌的总冠军和最受欢迎品牌，同时登上荣誉榜。（图/新报业媒体）

巩固本地市场 进军海外应获嘉奖

企业经营品牌，那可是没有终点的旅程。想要成为本地家喻户晓并大受欢迎的品牌不易，本地企业进军海外市场的努力，也应获肯定，他们的经验非常值得推广。

曾四度获得成名品牌奖以及最受欢迎品牌奖，餐饮业者豆先生（Mr Bean）还是其组别两个年度的总冠军，也曾登上荣誉榜。这些成就使该品牌迅速崛起为本地标志性品牌，目前拥有超过70家门市。

豆先生创始人卢裕波表示，能成为新加坡金字品牌奖的获奖者是一种非凡的荣誉。“它鼓励我们的团队不断努力争取我们业务中的最佳结果，是对我们多年来为成为国人引以为豪的本地品牌所付出努力的肯定。”

新加坡金字品牌奖今年也将颁发区域品牌奖，近几年这组别获奖的企业有：2012年同乐集团及卫浴用品业者锐佳科技（Rigel Technology）（也是2012年总冠军得主）、2013年总冠军得主诗肯柚木（Scanteak）、2016年及2017年杨协成（2017年总冠军奖）、2017年三脚标（Three Legs Brand）、2019年星生能源集团（Sunseap）等。

《联合早报》副总编辑，也是新加坡金字品牌奖联合主席的吴新慧说：“2023年新加坡金字品牌奖要表彰的是具有高品质、敢于走出舒适区开拓新天地的企业。这种创造力和机智，已成为当今商业环境中至关重要的因素，特别当数码化的颠覆和经济重组已成为新常态。”

她诚邀企业加入这趟探索与庆祝本地企业特质的旅程，“让我们确认您品牌的卓越地位并向全世界展示您的成就。”

中小企业商会定期的商业交流活动，每两个月举行一场，活动上也有业者摆摊介绍自己的新品。（图/新加坡金字品牌奖提供）

参赛后能获益的机会更多

参加新加坡金字品牌奖的评比，企业在这过程中都获益良多，尤其是评审团给予的珍贵建议。这是许多参赛公司共同的经验，之后也有更多机会能认识不同行业的领导者。

奖项主办单位之一的中小企业商会定期举办各种活动和研讨会，为企业提供进一步的学习和发展机会，例如今年就举办了三场不同性质的活动，分别是逾300人参与的商会新春晚宴和商业交流会（2Gather@ASME），还有在预算出炉后举行的专门研讨会。

不仅在颁奖大会现场，即便参赛之后，企业仍可以通过新加坡金字品牌奖的网络获益，有更多与其他企业家和行业专家交流和合作的机会，以便更深入地了解市场动向和创新趋势。

每一场商业交流会有逾百名企业家和各业领导出席。（图/新加坡金字品牌奖提供）

5月31日报名截止

即日起至5月31日，符合条件的本地企业都能报名参与本年度的新加坡金字品牌奖，请电邮：spba.secretariat@asme.org.sg或拨打热线：6513 0355 / 0891洽询。欲了解更多有关新加坡金字品牌奖的资讯，请浏览官网。

【本文由新加坡金字品牌奖呈献】