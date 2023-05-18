联合包裹医疗保健新设施 提升我国复杂医疗物流

美国联合包裹医疗保健（UPS Healthcare）在新加坡西部兴建医疗保健物流设施，以更有效地储存和处理对温度和时间敏感的医疗物品，推动新加坡发展为制药业区域分销中心。

联合包裹医疗保健斥资超过2650万元在大士卡尔圈（Gul Circle）打造的新设施，面积8700平方公尺，是特别为这个行业而建的专用仓储设备。卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤·玛赞星期四（5月18日）出席新设施的开幕仪式。

新设施具备专业温控储存以及处理冷链物流的能力，可在零下80摄氏度至25摄氏度的范围内储存医疗保健产品。设施靠近大士生物医药园（Tuas Biomedical Park）的制造业集群，也靠近新加坡港务集团港口和未来的大士港口，意味着可以更有效地处理对时间和温度敏感的医疗货物。

联合包裹医疗保健亚太、中东和非洲副总裁罗依安接受《联合早报》访问时说，冠病疫情提高市场对复杂医疗保健运输的认识，需求加速增加。新加坡在细胞与基因疗法、信使核糖核酸（mRNA）药物、植入式医疗设备和个人配方的药物等医药和保健产品方面快速创新。“这些产品通常对温度和时间敏感，处理程序面对严格监管。”

她指出，医疗服务以创新的方式交付，像远程医疗的崛起也将扩大医疗保健网络，医疗保健运输可在这其中发挥作用。

复杂医疗保健指的是处理程序复杂的医疗保健产品。在处理这种产品时，必须监控温度、通过产销监管链（Chain of Custody）记录包裹踪迹、严格处理和标示有效日期。这类产品包括组织样本、活检（biopsies）、手术用的植入式医疗设备和处方药物。

提供逆向物流等增值服务

罗依安说：“随着市场对医疗保健和制药产品的需求持续增长，新加坡作为生产和分销制药和其他医疗用品的主要区域中心的地位变得更加重要。”

另外，新设施也能提供额外的增值服务，如包装、标签、逆向物流（returns logistics）和本地报关服务。逆向物流是指将产品从消费者运回到厂商的退货服务。

联合包裹医疗保健是美国跨国物流公司联合包裹（UPS）旗下的公司，主要提供库存管理、冷链包装及运输、存储医疗设备等医疗保健物流服务。公司在本区域聘有约140名员工，约一半位于新加坡。

联合包裹在新加坡机场物流园（Airport Logistics Park of Singapore）设有医疗保健设施。2021年，联合包裹在樟宜机场附近的阿尔卑士道医疗物流设施设立超低温冷藏库，用来储存冠病疫苗。

卡尔圈的新设施开始营运后，联合包裹在新加坡的医疗保健仓储空间增加近一倍，达逾1万9000平方公尺。