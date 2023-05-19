英兰妮：新一轮降温措施正逐步发挥效应

新一轮降温措施正透通过市场逐步发挥效应，政府也在密切关注宏观经济环境及房地产市场趋势，并会在必要时出手调整房地产政策。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮星期五（5月19日）在新加坡房地产经纪大会发表演讲时，重申促进稳定和可持续房地产市场的重要。

她指出，政府在2021年12月和2022年9月出台两轮措施，以缓和私宅需求并鼓励买家在财务上更加审慎。上个月，政府推出新一轮措施，调高一些类别买家的额外买方印花税（ABSD），是为了缓和本地和外国买家对房地产的投资需求，以便优先满足国人的自住需求。

她说：“我们采取了先发制人的措施，因为如果我们不加以干预，住宅的投资需求可能继续增长。如果我们不采取任何行动，楼市发展将会超越经济基本面。因此，我们有必要介入。”

新一轮降温措施上月27日起开始生效，大部分买家购买住宅的ABSD调高三至30个百分点，其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，从30％调高至60％。

英兰妮说，如果房价上扬势头不减，在经济增长放缓和利率上升的背景下，私宅价格可能超过经济基本面，造成价格相对于收入的持续增长风险。“我们不希望出现这种情况，所以最近出台ABSD进行干预。”

除了私宅交易市场，英兰妮也谈到最近组屋价格和住宅租金因供需失衡而急剧上扬的趋势。

加快施工进度等举措已见效 组屋市场有趋稳迹象

她说，政府正加快组屋施工进度，减轻因疫情等因素所造成的延误。与此同时，政府增加组屋供应，将于2021年至2025年推出多达10万个新组屋单位，包括有更多等候时间较短的组屋单位。

这些举措已开始发挥作用，使组屋市场有趋向稳定迹象。例如今年2月的预购组屋（BTO）销售活动中，申购人数创下自2019年以来的最低纪录。组屋转售价格涨幅也是两年多来最小的。

至于住宅出租市场，英兰妮说，由于下来几年有大量私宅和组屋单位完工，预计出租市场的上行压力会在下来几个季度缓解。

另一方面，英兰妮呼吁与会的房地产经纪，在为买家提供建议和指导时应发挥重要作用，好让买家能做出财务上审慎且具回报的决定。

她强调说：“要做到这一点，你们不仅要了解所推销的房地产项目，而且还要了解适用的法律和法规，以及最新的住房政策及其基本原理。”

新加坡房地产经纪大会是由新加坡房地产经纪协会主办，今年于建屋局中心举行，是经纪了解政府机构和业界人士在后疫情时代下如何转型和发展的重要平台。