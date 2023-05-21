淡马锡解决能源转型挑战 应对气候变化

爱护地球，抵御气候变化，匹夫有责。对于企业来说，漠视地球的未来意味着，投资回报有朝一日将无从谈起。

淡马锡（Temasek）立足本地，放眼世界，尽管在追求可持续发展方面也不免面对挑战，但以投资引领可持续发展方向，积极掌握当中的机遇，不仅在当前带来回报和造福社会，也为未来世代谋求解决方案。

上一期介绍了淡马锡朝可持续未来发展的三管齐下方案，这一期探索淡马锡的七大关键领域的可持续解决方案，并聚焦当中的能源和清洁交通两大领域。

“当今，能源消耗制造的碳排放占全球总排放量的四分之三。我们必须通力合作，向清洁能源转型，为减碳发挥积极作用。”

此番言论出自淡马锡全球企业发展（新加坡）联席总裁和战略发展总裁谭明耀。

这符合淡马锡在实现财务回报的同时，对社会和环境产生积极影响的目标——延延世代，欣欣向荣。

市场对能源的需求从没有像当前那么高。到2030年，我们需要约28至35兆瓦的电力来满足全球超过70亿人口的能源需求。其中，化石燃料仍被用来满足世界上大部分的能源需求，而可再生能源还处于在后追赶的状态。

国际能源署（International Energy Agency）今年3月发表的《2022年二氧化碳排放》报告显示，与能源有关的温室气体总排放量再创新高，达413亿公吨二氧化碳当量（tCO2e），同比增幅为1.0%。在2022年，能源燃烧和工业过程中产生的二氧化碳排放量占与能源有关温室气体排放量的89%。

此外，根据联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change）和国际能源署的最新报告，目前的运输模式是温室气体排放的一个主要导因。

国际能源署去年9月发表的报告显示，运输业产生的全球二氧化碳排放量从2020年的71亿公吨，增加到2021年的近77亿公吨，涨幅为8%。

运输业二氧化碳排放量回弹，是因为大流行病出行限制解除了，而客运和货运在2020年出现前所未有的下降后，开始回升。

种种迹象显示，要代代繁荣发展，全球利益相关群体在可持续发展方面必须迈步落实、刻不容缓。需要政府、企业、消费者等多方努力来应对气候变化。

需要合作的领域之一是降低绿色溢价。绿色溢价是指碳排放产品与清洁替代方案之间的成本差距。为了能让清洁解决方案得到更广泛的采纳，必需降低绿色溢价，这样才能让用户可以获得清洁方案的选项。

幸运的是，对于像太阳能和风能这些清洁能源解决方案，绿色溢价已经降低，采纳这些方案在经济上可行。但是对于绿氨等其他解决方案，需要采取更多措施来缩小清洁替代方案和碳排方案间的成本差距。

对此，政府、企业和消费者都有各自的角色：政府能够执行政策，鼓励采纳绿色科技；企业可以向清洁解决方案进行投资，催化解决方案的开发；消费者能够为绿色解决方案创造出市场。学术界也可以通过开发和实验创新方案做出贡献，推动气候领域前沿技术的发展。

淡马锡已经在发挥作用，鼓励技术创新，在多个领域培育解决方案。它也已在多个领域播种、耕耘。

可再生与传统能源非对立

能源是淡马锡投资的主要领域之一。谭明耀说，能源是气候挑战的核心，并有可能成为解决地球当前面临的气候挑战的重要关键和答案。

“我们必须努力发展更多可持续的能源形式，为各种行业提供动力，以应对不断上升的气温。”

气候变化是一项生存挑战。如果气温超过工业化前水平的1.5摄氏度，世界上许多地区可能变得不适宜居住。

不过，全球能源总需求量和可再生能源所能供应的能源之间，仍存在市场差距。随着大流行病后世界重新开放、经济的重新启动和旅游业的恢复，差距可能会进一步扩大。

纵观企业和社群，仍有许多依靠传统能源供电或以过时的商业模式运营。谭明耀说，在转向更可持续发展的世界时，淡马锡需要与企业和社群一起努力，有效地从传统能源转向可再生能源。

他强调，淡马锡必须与企业和社群携手合作在，鼓励创新，促进新科技的发展，在向更可持续世界转型之际，有效地把能源的生产方式从传统的改为可再生模式。

我们必须努力发展更多可持续的能源形式，为各种行业提供动力，以应对不断上升的气温。气候变化是一项生存挑战。如果气温超过工业化前水平的1.5摄氏度，世界上许多地区可能变得不适宜居住。——淡马锡全球企业发展（新加坡）联席总裁和战略发展总裁谭明耀

与此同时，各界还需要认识到，可再生能源和传统能源在本质上并非二元对立；在某些行业和地域，基于业务转型的需要及基建上的局限，业界短期内可能还是需要两者并用，顿时转向可再生能源不尽然可行。

谭明耀指出：“在投资可再生能源来源的同时，淡马锡现今面对的挑战是如何确保转型是合理公平的，以便让我们能实现长期可持续回报。

“淡马锡把焦点放在对现实世界发挥影响，所以尽管脱售高碳排放的业务可轻易地让我们在较短的时间内拥有较低碳的投资组合，这对减碳却毫无帮助。”

淡马锡与投资组合公司密切联系，了解它们各自的气候转型计划，持续地鼓励投资组合公司努力脱碳。

淡马锡一方面注意到可再生能源的成本在过去几年迅速下降，其中太阳能和风能成为许多市场最便宜的电力来源；但另一方面，转向和使用可再生能源并不是一个全面的解决方案。

他指出，尽管能源转型是当下讨论的重点，但这听起来似乎容易，现实并非如此。减碳解决方案的机遇和落实这些机遇所需的可用资本，两者存在巨大差距，这仍然是市场所面临的一大主要挑战。

因此，在踏上这个旅程之前，可能需要多番的思前想后。谭明耀说，朝绿色经济转型的过程中，淡马锡必须以全面且一致的方式将资本引向可持续项目和活动。

2021年，淡马锡设置了每吨二氧化碳当量42美元的初始内部碳价。在2022年，淡马锡将内部碳价调整至每吨二氧化碳当量50美元，进一步向市场表明减碳在投资决策的重要考量。到2030年底之前，淡马锡将把碳价逐步提高至每吨二氧化碳当量100美元。

谭明耀解释，当今的碳价能让淡马锡更好地评估投资组合的长期价值，应对未来碳税和征税结合的情况，为缓解、适应气候变化以及气候转型过程中潜在增加的财务成本做好准备。

脱碳领域的科技处于刚起步阶段，目前这类大规模脱碳项目的选择有限。话虽如此，谭明耀透露，淡马锡将继续关注相关机会，一旦变得可行，就会加以把握。

投资清洁交通 瞄准较难脱碳行业

除了探索可持续的能源，脱碳的另一个重要环节是加快转向清洁交通，如自动驾驶电动车和汽车共享。许多解决方案都需要科技上取得重大进展，这只有靠创新才可能实现。

新加坡能源集团在本地设置了电动车充电桩，推动更可持续的生活方式。（图/新加坡能源集团提供）

政府间气候变化专门委员会的报告指出，在2019年，交通运输领域的温室气体直接排放量占全球能源相关二氧化碳排放量的23%。其中，70%的交通直接排放来自道路车辆。

另外，根据总理公署国家气候变化秘书处（National Climate Change Secretariat），交通领域占新加坡碳排放的15%。使用电动车出行，可以将我国的碳排放减少多达50%。

在交通运输清洁转型方面，到2050年，航空领域预计将消耗全球四分之一的碳预算。为协助航空业等脱碳难度高的行业迅速实现脱碳，探寻长远可行的方案。

其中一个备受瞩目的决策是通过全资投资的碳排放解决方案平台GenZero，与新加坡航空公司和新加坡民航局（CAAS）合作，于樟宜机场试用可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, 简称SAF）。

淡马锡、新加坡民航局和新加坡航空公司去年7月在樟宜机场开展为期一年的可持续航空燃料试点计划。（图/埃克森美孚亚太提供）

根据国际航空运输协会，SAF能够将商业航空的二氧化碳排放量降低多达80%。SAF的可持续性在于生产所使用的原材料不会与粮食作物或水资源竞争，也不会导致森林退化。此外，SAF还可以通过直接从空气中捕获碳来合成生产。

谭明耀说：“作为资产所有者，我们所投资的公司的成功是淡马锡自成功的基石。在迈向净零碳排放的历程中，我们定期与投资组合公司交流，通过技术与以自然为本的解决方案去减轻影响、适应变化和转型，从而实现脱碳和碳效率高的投资组合。

“我们与投资组合公司分享预期，包括制定科学的气候目标、规划有说服力的转型计划，以及根据气候相关财务披露工作组（TCFD）的建议披露相关信息。

淡马锡去年捐助新加坡国立大学成立东南亚首个氢能创新研究中心，在氢能的生产、装载和运输和下游商业应用等方面开发尖端科技，降低绿色氢气的成本，推动氢经济的发展。

为了将全球变暖控制在1.5摄氏度以内，全球排放量需要在2030年前减半，并在2050年前达到净零。

谭明耀指出，紧急和深层的减排是至关重要的，以市场为基础的机制可以激励业界采纳成本最低的减排方法，进行科技创新。

气候课题已经不是一个选项，而是大家必须正视的议题。若要“延延世代、欣欣向荣”，就要从现在做起。

七大投资领域 为地球的未来探寻答案

淡马锡认为有必要通过适当的水资源处理和管理，来提高水资源的韧性，并应对稀缺性、污染和毒性问题，以确保社群能够获得清洁的水源供应。

淡马锡在这一领域的投资包括一家总部设在以色列、提供微灌溉（micro-irrigation）方案的公司，以期改善农夫在水资源的使用效率，减少浪费。

随着人口增长导致消费和连带的废弃物增加，拥有强韧的废弃物管理战略和系统，对于改善居住环境和支持脱碳至关重要。

淡马锡投资的一家公司，就专门开发延长生鲜农作物保质期的科技，减少农业废弃物和改良生鲜物产供应链的有效性。

为了应对气候变化和创造更多可持续的粮食来源，有必要放眼整个农业食品链，研究如何以可负担得起的价格生产出更富营养、更新鲜和更环保的食物，以满足人口不断增长的需求。

淡马锡除了投资鱼虾养殖者而设的全方位农业科技平台，也斥资参与另一个为农夫而设的一站式农业服务平台。

要满足各行各业的能源需求和克服上升的全球气温，全球需要寻找更多种类的可持续能源。

为此，淡马锡投资于一家专门利用科技减少碳排放的公司，范围包括绿氢（green hydrogen）和蓝氢，以及其他新兴的可持续燃料，如绿色氨（ammonia）和绿色甲醇（methanol）。

绿氢是通过使用风能或太阳能等可再生能源来生产，而蓝氢则采用低碳技术，尽管不像绿氢那样洁净，但仍被视为传统燃料氢的低碳替代品。

交通是人们日常的一部分。人们能做的是积极地转向清洁交通，为减碳出一分力。

淡马锡投资了能源储备公司，开发运用于电网的低成本、持续多日的电池。

随着世界日趋城市化，对建造基础设施的需求以及水泥和钢铁等建筑材料的使用也将增加，这些都将造成庞大的碳排放。

在这方面，淡马锡投资的一家公司，使用一种新型的碳矿化技术来减少水泥业排放的二氧化碳，旨在实现具规模的低碳水泥生产。

使用科技进行城市和建筑环境规划，对克服紧迫的可持续发展挑战和减缓气候变化影响，能发挥关键作用。

淡马锡投资组合公司新加坡能源集团（SP Group）的区域供冷项目，通过地下的绝缘管道网络将冷却水分配到各个建筑物，提供碳足迹较低的冷气。

【本系列由淡马锡呈献，三之二】