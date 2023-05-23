我国4月核心通胀率5%高于预期

我国通货膨胀率保持坚挺，4月份核心通胀率持平于前一个月的5%，整体通胀率稍微上升至5.7%，双双高于市场预期。

新加坡金融管理局和贸工部星期二（5月23日）发布的最新数据显示，4月份核心通胀率与3月的水平一样，主要是旅游相关服务的通胀更高，但这被电费和燃气费、食品、零售，以及其他商品的较低通胀所抵消。

包括私人交通和住宿费的整体通胀率稍微增加，从3月的5.5％增至4月份的5.7%，原因是服务和私人交通的通胀更高。

4月份的通胀数据高于市场预期，路透社向经济师进行的调查显示，核心通胀和整体通胀的预测分别为4.7%和5.5%。

金管局和贸工部在文告中说，核心通胀预料在接下来几个月维持在高水平，但将普遍保持缓和，直到下半年进口通胀下跌、本地劳动市场紧缩情况改善，核心通胀才会更明显地放缓。

当局也指出，随着拥车证配额和供出租的房屋供应增加，私人交通和住宿通胀预计缓和。

对于通胀率保持坚挺，华侨银行首席经济师林秀心说：“由于本地劳动市场依旧紧缩、工资增长稳健，加上消费者对非必需消费如旅游的需求强劲，可能促使企业继续有信心把成本上涨转嫁给消费者，以保障利润。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼指出，本地劳动市场紧缩、消费税率再调高1%，以及渐进式薪金模式扩至更大的领域，预计促使核心通胀居高不下，且下跌缓慢。

若看环比情况，本地核心通胀在4月微涨0.4个百分点，主要是旅行费用和机票价格更高。整体通胀也微升0.1个百分点，因为核心通胀更高和私人交通费上升。

由于汽车价格升幅更大，私人交通的通胀率从3月的8.6％显著升至10.4％。在旅行费用更高的推动下，服务通胀率从3.4％增至4.3％。

与此同时，虽然租金的涨幅放缓，但房屋保修费的升幅更大，促使住宿通胀从4.8%微升至4.9%。

另一方面，电费和燃气费涨幅收窄，这方面的通胀从12.2%跌至2.7%。食品通胀从7.7%减至7.1%；零售及其他商品通胀从3.3%减至2.9%。

经济师：金管局货币政策料不变

金管局自2021年10月至2022年10月，一连五次收紧货币政策，减缓物价上涨的趋势。新加坡兴业银行经济师颜圣充认为，随着进口通胀风险消退，以及通胀涨势放缓，金管局预料在来临10月的货币政策检讨按兵不动。

官方维持对今年全年的整体及核心通胀率预测，整体通胀率介于5.5%至6.5%，核心通胀率则介于3.5%至4.5%。