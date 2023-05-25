【永续经营·造福未来系列】编织环保时尚 设备到流程皆绿化

在商业领域中，可持续发展不仅仅是会影响企业长期生存和发展的关键因素，也是企业对社会的一种责任。

《永续经营·造福未来》系列访问研发可持续材料或采纳可持续商业做法的各领域企业，了解它们如何克服挑战和掌握可持续发展的机遇，在当前和未来从中获益，并造福社会。

颜珮玲（42岁）从小喜爱大自然，立志长大要成为海洋生物学家。虽然她毕业后先是成为律师，之后加入母亲创办的纺织和服装生产公司，与原本的志向似乎完全沾不上边，但她的心里始终对大自然有着一份牵挂。

当应对气候变化的《巴黎协定》在2016年11月4日生效后，全球时尚业者纷纷响应，现为锦利集团（Ghim Li）首席执行官的颜珮玲意识到，自己也可以在目前的岗位加入绿色大队，以另一种方式关爱和拯救地球。

企业背负环境、社会和治理责任。我总觉得应该以环保为首要考量，毕竟我们的儿孙辈会直接受到环境变化的冲击。我们可以从最触手可及的项目着手。—— 锦利集团首席执行官颜珮

锦利集团业务遍布全球，包括美国、加拿大和欧洲，每年衣物销售量为6200万件衣物。

抱着一股热忱，她马不停蹄地开始从设备到制衣流程着手改革，朝着可持续发展的方向迈进。有一句话让她深有共鸣：“毕竟我们是那还来得及挽救地球的最后一代人”。

在她设立的30人绿色团队的带领下，公司遍布六个城市的员工循序改变作业方式，取得了显著的成果。

该公司数据显示，自2017年以来，各个工厂共已减少了2万6206公吨二氧化碳排放量，这相当于10年种植43万3322棵树所能抵消的数量。在省水方面，该公司的工厂使用后锅炉将冷凝水回收，节约的水量足以填满467个奥林匹克大小的游泳池。

与此同时，该公司用于回收废水排放的反渗透科技设备也可节约30%的用水量，相当于每月2万6000立方米，即10.4个奥林匹克游泳池。

时尚产业一直被认为是世界上最不环保的行业之一。根据欧洲议会研究局和联合国数据，全球温室气体排放中，十分之一就来自人们对时尚的要求；在用水方面，生产一件汗衫所用的水就可供一个人使用长达两年半。

随着消费者对环保意识的提高，更多制衣和服装企业开始强调选择可持续原料和作业方式。

锦利集团的可持续做法不但让它受到世界各地多个知名的可持续计划和认证的认可，注重环保的企业顾客如美国沃尔玛（Walmart）和梅西（Macy’s），也肯定它在这方面的努力，进一步巩固了伙伴关系。

冠病成环保作业的催化剂

锦利集团的可持续发展进程并非一路平坦。为了让整个制衣流程都符合环保要求，除了在自家厂内进行改革，颜珮玲也必须要求供应商采用由国际机构可持续服装联盟所指定的可持续发展工具希格指数（Higg Index）来评估产品对环境和社会的影响。

然而，并不是每一个供应商都愿意配合。在这样的情况下，颜珮玲只能以保护环境为主要考量，忍痛放弃不愿采纳该指数的供应商。

她说：“企业背负环境、社会和治理责任。我总觉得应该以环保为首要考量，毕竟我们的儿孙辈会直接受到环境变化的冲击。我们可以从最触手可及的项目着手。

“例如，改成使用LED灯确实提高了照明的成本，但我们的电费也下跌了。长久而言，反映成效的数据会让你感到鼓舞，并让你想做更多的努力。”

这几年来，锦利集团也为工厂安装部分玻璃屋顶以加强采光，并推行水循环项目、化学物管理、全面采用再生包装材料、固体废物回收、专注于采购可持续棉、纱线，以及开展植物染料研究和开发等。

在冠病疫情导致边界封禁期间，商务旅行受到阻碍。锦利集团的销售团队无法带着制衣样本亲临海外顾客的办公处作展示，顾客也无法飞抵它位于新加坡的陈列室参观，销售团队顿时陷入困顿状态。

所谓“穷则变，变则通”，锦利集团的设计与销售团队趁机推行电子化，让顾客通过参观虚拟展销室，也如同实地体验一般。

团队在疫情前就已经开发的虚拟3D衣物样本科技，也因为这个契机而快速得到客户的接受。虚拟3D样板让顾客在线鉴定布料材质，若有任何改动也在虚拟空间进行，避免反复制作实体样板，以及在两地之间运送所造成的浪费和不便。

颜珮玲笑说：“在疫情之前无论我们怎么推广线上3D衣物设计的样本，顾客始终还是要看实体样本，但疫情暴发之后，他们终于接受了。”

疫情前，锦利集团每月制作约5000个服装样本，疫情后降低了一成。

锦利集团正在与顾客展开试点计划，帮顾客把它们的实体样本陈列室转为虚拟陈列室，相信这能进一步减少实体样本的需求。

锦利集团采用的可持续布料的来源包括回收塑料瓶。（特约摄影谭淑慧摄）

计划安装太阳能板

锦利集团在推展可持续发展旅程的过程中，得到大华银行可持续发展指南（UOB Sustainability Compass）的指导，并实现了目标。

这是一项在业界首见的工具，能够为各个行业处于不同可持续发展阶段的中小企业，提供量身定制的可持续发展指南报告，有助于企业克服初期障碍，让它们更有信心地展开或继续可持续发展之旅，为业务建立更具韧性的未来。

谈到接下来在可持续发展方面的计划，锦利集团正在探索为工厂的屋顶安装太阳能板，以进一步减少碳足迹。通过大华银行的U-Solar计划提供的可持续融资，这个进一步转型的过程将更加简化。

颜珮玲希望能看到更多的中小企业制定可持续发展方向。“无论我们身处何处，我们同住在一个地球上，呼吸着同样的空气，没有一个国家可以独立生存。

“我衷心希望更多新加坡企业一起为可持续发展努力，并向生意伙伴和消费者倡导使用可持续产品的重要性，让我们的地球可以继续生生不息。”

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