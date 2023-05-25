企业绿色转型是一场“马拉松”

【永续发展•升级再造】

几年前，可持续发展或许只被视为是口号，如今越来越多企业视可持续发展为提升竞争力的不二法门。

不是只有大型企业，本地中小企业也开始重视可持续发展，并认为可持续发展能带来更多商机。本系列邀请三家成立至今平均超过半个世纪的企业，分享他们的可持续发展转型之路。

绿色发展正在成为越来越多企业的共识和自觉行动，谁能在绿色发展方面走在前端、作出表率，谁就能在新的竞争中把握主动。成立于1940年的本地食品饮料分销商和物流服务提供商林声发公司，就是在绿色发展道路上走在时代前列的中小企业之一。

虽然有句古话讲“富不过三代”，但目前林声发公司已经顺利由第三代继承人林日聪及其兄妹接管，公司业务覆盖范围与规模比父亲那一代掌管的时期进一步扩大，林日聪接受《联合早报》访问时指出，对于他们这样一家从小作坊起家的家族企业而言，能够发展到现在的规模，与公司一直以来坚持主动、积极拥抱绿色发展的行动密不可分。

林日聪说：“在我爷爷白手起家之时，他就定下了‘绿色发展’的价值观。比如，爷爷曾经有一家农场，他就在农场里布置了垃圾处理点，确保污水排放之前可以先净化处理。不过，那时候还没‘可持续发展’或是‘环境、社会及治理（ESG）发展’这种专业词汇，我们是在后来才意识到公司一直以来在践行的就是现在所称的绿色发展标准。”