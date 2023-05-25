家企传承或需“外人” 接班人要有经验与热忱

“肥水不流外人田”或非家族企业长青之道，子女能否做好企业接班工作要看有多大的热情去做这门事业，同时也要将商业运营理论和实践相结合，避免“纸上谈兵”。

不少家族企业领袖在传承利益或权利时，第一个想到的便是自己的子女或亲人，很难去信任一个与自己毫无血缘关系的“外人”，以至于“富不过三代”“家族企业在传承过程中走向衰落”等现象发生。

金山岭饮食集团主席洪启强在上星期五（5月19日）在“邻里企业传承论坛”上说，如果家族企业的管理已经有了一个成熟的框架，在传承时也可考虑外人，子女是否要接手家族生意也要看对这门生意有多大的热情，愿不愿意全身心地投入。

这项论坛是由新加坡企业发展局（EnterpriseSG）和新加坡邻里企业中心（Heartland Enterprise Centre Singapore）联合主办。

洪启强也说：“是否拥有热情对接手家族企业至关重要。以我自己为例，我们会跟自己的家人讨论我们今年要做怎样的投资，往什么方向发展，如果我对家族生意的热情没有比任何人高，是很难在做决策的时候去说服家人的。”

接班工作要实践积累 勿纸上谈兵

在上一代的托举下，现代不少接班人有机会攻读名校商学院课程。对此，洪启强认为下一代要想做好接班工作也要做好实践积累，万万不可“纸上谈兵”。

他说：“有时候我们须要从最底层做起，了解生意。如果我的子女要接手，我就会安排他们去店里帮工，做收银员等，也会让他们去和店里的运营经理等人学习。这是一个和员工接触的好机会，我不会让他们大学一毕业就‘空降’到店里来担任某个职位，然后为生意做决策。”

企业运营“拧成一股绳”与耐心尤为重要

油条与油炸小食企业西得利的许环杰和许美玲兄妹，以及鸿鸣窗帘总汇有限公司（HM Gallery）的林培舢和林泓壹姐弟，也在论坛上分享了接班过程中的“酸甜苦辣”。

许美玲透露，她的家人在生意运营环节各有所长，比如自己就比较擅长面粉的调配，哥哥则对炸制过程驾轻就熟，每个人扬长避短，再“拧成一股绳”，共同为家族企业效力，这才使得西得利品牌能走到今天。虽然与家人在生意问题上难免出现摩擦与争吵，但一定“吵架不隔夜”，并且互相积极认错。

鸿鸣窗帘总汇有限公司近年来大力推动数码化发展，林培舢和林泓壹分享道，新系统和新设备的投入使用，可能会让一些年纪大的老员工在一开始感到繁琐难学，这时候，耐心便尤为重要。如果员工知道自己跟不上队伍的时候，老板还能耐心教他们，那么在科技需要不断更新时，他们才会更容易接受。