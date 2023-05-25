大巴窑兀兰两住宅地段推出 可建1125单位料抢手

政府推出靠近兀兰南地铁站的冠军大道（Champions Way）和大巴窑一巷（Lorong 1 Toa Payoh）的地段供招标或勾出，总共可建造约1125个住宅单位。

这是新一轮降温措施生效后的首个政府售地活动。分析师认为，这两幅地段所发展项目主要针对买房自住的本地人，而非外国买家和投资者，预料受降温措施的影响不大，两幅地段招标反应会相当热烈。

市区重建局星期四（5月25日）宣布上述两幅地段的招标活动。冠军大道为正选名单地段，面积1万4432平方公尺，属于99年地契，预计可建造约350个住宅单位。这幅地段招标将于9月12日中午12时截止。

大巴窑一巷是备售名单地段，供发展商勾出。只有当发展商承诺以某一个价格或更高来投标地段，而这个价格高于当局所设定的保留价时，该幅地段才会被成功勾出，并推出市场公开投标。

这幅备售地段同样属于99年地契，面积为1万5743平方公尺，可兴建775个单位。

兀兰12年来推出首幅私宅地段 分析：有首购升级者积压需求

ERA产业主要执行官林东荣说，冠军大道地段靠近兀兰南地铁站，附近有不少学校，加上周围组屋林立，可能会引起不少打算从组屋换私宅的组屋提升者的兴趣。

他也说：“这幅地段位于中央区以外（OCR），主要满足买房自住的本地人的需求，而不是投资者和外国人，因此上月出台的降温措施可能造成买家需求放缓的影响将显著减低。”

他预测这地段可吸引六至八方竞标。

橙易产业（Orangetee & Tie）副执行长郭建廷指出，冠军大道地段是自2011年兀兰2道的Parc Rosewood后，12年来政府在兀兰地区推出的首幅私宅地段。

“由于缺乏新私宅供应，兀兰的组屋升级者有积压需求。这些不受ABSD调高影响的首套私宅买家，可能出手购买这个新项目的单位。”

他预计这地段会吸引五至八方出手，最高竞标价介于容积率每平方英尺950元至1050元。

大巴窑潜在组屋提升者多 标价料破每平方英尺容积率1200元

至于大巴窑一巷地段，分析师认为被勾出的可能性很大。

合登集团高级研究主管李思德说：“这幅地段位于大巴窑的成熟住宅区。大巴窑的The Peak五房式组屋已经以超过100万元转手，而且近期有一定数量价格80万元以上组屋达到五年最低居住年限（MOP）。这都意味着这地区的潜在组屋提升者相当多。”

如果该地段勾出，他预计最高竞标价可能超过容积率每平方英尺1200元。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹则指出，大巴窑地区上次有私宅地段推出是2015年的大巴窑六巷地段，当时吸引到14方出手竞标。该地段现在是Gem Residences私宅项目。

由于大巴窑有八年没有新私宅推出，她估计发展商会有兴趣，地段发展项目也将吸引不少买家，包括一些希望住靠近大巴窑地区家人的买家。

30年地契榜鹅径短期商业地段 勾出可能性不大

另外，为满足住家附近办公空间的需求，政府推出备售名单下位于榜鹅径（Punggol Walk）的一幅短期商业地段，最高总楼面面积1万4017平方公尺，租赁期为30年。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为这幅商业地段被勾出的可能性不大。这主要是因为地段发展项目至少六成或约8400平方公尺必须作为办公空间用途。

“目前其他地区有充足的办公空间供应，整体办公楼空置率也约11％。因此，在我看来，这幅地段不太可能被发展商勾出并推出市场公开投标。”