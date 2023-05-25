建筑质量评估指数分级 助购房者做明智选择

建设局提供新线上工具，为发展商、建筑商及私宅项目的素质评优劣，助购房者做更明智抉择。

新加坡建设局星期四（5月25日）推出建筑质量评估指数（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS）分级，将发展商、建筑商及私宅项目分成六个等级。第一等级代表素质最高。之前，CONQUAS只为私宅项目评分，满分为100分。

建设局副局长（建筑业发展）梁俊强在记者会上说，当买家在购房时，很多项目都还在兴建中，他们无法准确掌握项目的建筑品质，这促使当局推出CONQUAS分级，让买家可以更好评估发展商和建筑商的表现，做出更明智的购房决策。