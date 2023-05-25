建筑质量评估指数分级 助购房者做明智选择 订户 周岳翔发布 / 发布 / 2023年5月25日 11:16 PM 建筑业者检测还在建设的私宅单位窗户与外墙接缝，确保没有渗水缺陷。（邬福梁摄） 天花板上水管纵横，建筑业者检测内部是否有积水。（邬福梁摄）字体大小:小中大建设局提供新线上工具，为发展商、建筑商及私宅项目的素质评优劣，助购房者做更明智抉择。新加坡建设局星期四（5月25日）推出建筑质量评估指数（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS）分级，将发展商、建筑商及私宅项目分成六个等级。第一等级代表素质最高。之前，CONQUAS只为私宅项目评分，满分为100分。建设局副局长（建筑业发展）梁俊强在记者会上说，当买家在购房时，很多项目都还在兴建中，他们无法准确掌握项目的建筑品质，这促使当局推出CONQUAS分级，让买家可以更好评估发展商和建筑商的表现，做出更明智的购房决策。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 房产 建筑 私宅 贸工部：首季经济增长放缓至0.4％优于预估 大巴窑兀兰两住宅地段推出 可建1125单位料抢手