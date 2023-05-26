我国4月份制造业产值同比跌6.9%

我国4月份整体制造业产值连续第七个月下滑而且跌幅扩大，同比滑落6.9%。经济师认为，制造业前景更加暗淡，也提高了我国经济陷入技术性衰退的风险。

新加坡经济发展局星期五（5月26日）发布的预估数据显示，4月份整体制造业产值的跌幅大于3月的下跌3.8%。4月的跌幅也超出市场预期，彭博社的经济师调查预测中位为同比下滑4.5%。

若不包括生物医药领域，制造业产值同比滑落6.1%。

经季节性调整，制造业产值环比下跌1.9%，同前一个月的9.7%涨幅形成强烈反差。若不包括生物医药，则环比上升2.2%。

星展银行经济师蔡汉廷指出，制造业产值连跌七个月，显示了依赖海外需求的制造业领域在全球经济前景依旧不明朗的情况下，受到海外市场持续下滑带来的影响。这在先进经济体因为金融条件收紧而放缓之际尤为明显。

在大华银行高级经济师柳天成看来，制造业的表现反映了我国的经济状况。

“我们维持之前的看法， 即我国经济在今年上半年陷入技术性衰退的风险颇大，主要是因为制造业疲弱。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼也持类似看法。他们预测，制造业会持续下滑，而接下来数个季度不仅不会反弹，还可能停滞不前。

“若中国在第二季的重开步伐依旧缓慢，我国陷入技术性经济衰退的风险会加大。中国经济复苏主要由国内服务所推动，因此对区域国家出口产品的溢出需求非常有限。”

在个别领域方面，生物医药制造业的表现最不理想，跌幅为11.1%。其中，医药科技领域萎缩7.2%，因为欧美对医疗器材的需求减弱。制药业的产值则因为生产不同活性制药原料而下跌14.1%。

电子制造业下滑8.7%，大于3月的7.6%跌幅，原因是半导体、资讯通信和消费电子产品、其他电子模块和组件，以及电脑配件与数据储存的产值全面下滑。

精密工程的情况也不容乐观，跌幅为8.2%，其中的模块与配件领域萎缩22.4%。

交通工程是唯一取得增长领域

一般制造业和化学制造业的产值分别下跌7.6%和6.2%。

交通工程是唯一取得增长的领域，同比上升14.5%，但低于前一个月的24.7%涨幅。

交通工程扩张主要是受到海事与岸外工程领域扩张24.2%的提振。另外，商用航空公司的飞机保养、维修与翻修（MRO）活动增加，推动整体航空业增长16.1%。

柳天成说，虽然航空和海事与岸外业推动交通工程业持续增长，但4月份的整体制造业产值再次印证了制造业的前景，是因为电子业下行周期和外部需求疲弱而暗淡的预测。他预测制造业今年全年会萎缩5.4%。

新加坡兴业银行经济师颜圣充较为乐观。他认为，先进经济体的经济表现具弹性，亚细安大部分国家的外部相关经济数据也可能会改善。他预测，制造业会在今年下半年改善，全年的产值可扩张零至2%。