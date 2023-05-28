淡马锡：变革时机已成熟 把握材料和建筑环境领域机遇

人们对建筑物的印象一般都只停留外观和设计上的美感。然而，你可知道，建筑材料的生产和运输以及建筑物本身其实也对碳排放和气候变化产生显著的影响？

鉴于城市化发展提高对基础建设的需求，在应对气候变化之际，当务之急是为现有建筑物进行转型，确保它们既环保又可持续，避免出现无可挽回的后果。

淡马锡引导企业脱碳的同时，聚焦助力实现可持续发展的七大投资领域，其中包括建筑环境和材料。作为这一系列文章的完结篇，本文将聚焦这两大投资支柱，走一趟未来感十足的绿色建筑之旅。

想象这么一个未来：建筑物不仅是建筑结构，更是可持续发展理念的体现。

这样的一座建筑物，通过太阳能板等可再生能源设施和节能科技，产生的能源比消耗的更多，甚至可以向电网提供多余的能量。

屋顶的另一端，绿意盎然，令人心旷神怡。辟设的屋顶花园，不仅可减少城市热岛效应，绿被覆盖的环境更可改善空气质量，植物吸收雨水后，也可减少雨水积在屋顶对建筑物所造成的重量。

同时，这也能为建筑使用者和飞禽提供一片宁静、与世隔绝的绿洲。

建筑物内环境舒适平和，供暖和制冷系统使用了能源效率高的热泵以及天然制冷剂，也不排放任何有害的温室气体。

这样的未来不是梦，但要想实现这个愿景，行动已刻不容缓。

淡马锡欧洲、中东和非洲区总裁兼工业、商业服务、能源与资源投资总裁柯睿哲（Uwe Krueger）说：“我们都需要全面地运用现在已经有的解决方式来应对气候的紧急危机，同时拥抱新的方式方法。”

联合国（United Nations）估计，居住在城市地区的世界人口将从2018年的42亿增加到2050年的67亿，增幅约达60%。

根据联合国环境规划署（United Nations Environment Programme）领办的全球建筑与施工联盟（Global ABC）旗舰刊物《2022年全球建筑建造业现状报告》，如混凝土、钢、铝、玻璃和砖块等生产建材，估计产生约36亿吨二氧化碳的排放量，建筑物2021年的排放量占全球碳排放量的37%左右。

柯睿哲说，要符合净零碳排放的目标，到2030年，建筑环境的碳排放量必需降低超过一半。

（资料来源/ 淡马锡，图/ Getty Images）

为了减少碳足迹，人们需要集体考虑五个‘R’的原则——改装（retrofit）、转换用途（repurpose）、重建（rebuild）、重新设计（redesign）和重新思考（rethink）。“以可持续的能源方案改装现有的建筑结构，把现有的空间转换为多用途场地，以可持续的材料重建建筑物，重新设计以融入可持续方案，以及重新思考人类通勤、工作和玩乐的方式。”

作为长期投资者，淡马锡提供促进型资本、规模化可持续解决方案、加速变革，以实现更美好、更智能及更可持续的世界。

在建筑环境与材料领域，淡马锡重点投资于几个方面：

一、减排难度高的行业，如建筑业中不可或缺的水泥和钢铁生产等。淡马锡在相关价值链进行投资，其中包括一家试行可减少水泥业二氧化碳排放的新型碳矿化过程的公司，以实现低碳水泥规模化生产；以及一家利用可再生能源实现炼钢的电气化和脱碳化的企业；

二、能源效率高的解决方案，如棕色区域制冷系统以及供热应用的电气化；

三、能源转型，从传统的化石燃料能源转向可再生能源，如氢能、地热应用和核聚变；

四、具备公用事业规模的长期储能设施, 可推动间歇性可再生能源发电。

“棕色区域制冷系统”是对现有的制冷系统进行改造，以提高环境性能和能源效率。

“氢能”是指以氢气作为能源的应用。当氢气与氧气反应时，会产生大量的能量，但却不会产生二氧化碳等温室气体。

至于“核聚变”，也被认为是一种潜在的清洁能源来源。核聚变产生的反应产物不包含长寿命的放射性废物，并且聚变燃料如氘（dāo）和氚（chuān）是广泛存在的可获取资源。

然而，目前实现可控的核聚变反应仍然面对技术和工程上的挑战，科学界正在进行广泛研究和实验，以实现可持续的核聚变能源。

柯睿哲指出，科技创新与进步正渗透到可持续发展的多个层面。在淡马锡聚焦的七个领域里——水资源、废弃物、粮食、能源、清洁交通、材料和建筑环境，科技日新月异、飞跃发展，淡马锡所投资的一些公司在各自行业内引领革新。

区域供冷网络降能耗

淡马锡也与志同道合的机构如新加坡能源集团（SP Group）建立伙伴关系，为以可持续发展为导向的城市解决方案的原型设计和实施所带来的新机遇铺路。

例如：新加坡能源集团通过地下隔热管道网络，为淡滨尼中心14座现有建筑物分布冷却水，以较小的碳足迹提供冷气。

淡马锡和新加坡能源集团展开的研究发现，把14座建筑的冷却负荷整合到区域供冷网络，可以将能源消耗降低17%，足以为1665间三房式组屋提供一年的电力，并因节能和减用制冷剂而使碳排放量下降18%。这相等于每年从路上移走2250辆车。

可持续的生活是公认的大趋势之一，影响着各行各业的方方面面，也影响着新兴和成熟企业的商业模式。

柯睿哲说，淡马锡不断调整投资组合，顺应这个大趋势，其中包括投资于直接赋能和推动这个趋势的企业，如从事材料和建筑环境以及借助趋势发挥潜力而实现增长的企业。

淡马锡相信，缓解及适应气候变化与争取可持续回报是一致的；这对建筑环境和材料领域的投资者和利益共享者来说，也不例外。

鉴于全球地缘政治、宏观经济环境及回报固有的不确定性，淡马锡运用“淡马锡几何预期回报率模型”（Temasek Geometric Expected Return Model，简称T-GEM），模拟投资组合在接下来20年里可能获得的回报范围。

其中，它模拟了两种潜在的气候相关情境，结果发现，如果采纳的是坚定决心（High Climate Ambition）的情境，假设所有相关群体都采取更多减缓气温上升的努力，尽管中期会产生转型成本，但从较长期而言，除了环境与生态改善，举凡社区、商家和政府都将获得更高、更可持续的回报。

相反的，在缺乏决心（Low Climate Ambition）应对气候变化的情境下，没有进一步努力减缓气候变化，将造成不可逆转的巨大物理破坏，压低所有市场的长期回报。

可持续的生活是公认的大趋势之一，影响着各行各业的方方面面，也影响着新兴和成熟企业的商业模式。淡马锡不断调整投资组合，顺应这个大趋势，其中包括投资于直接赋能和推动这个趋势的企业。——淡马锡欧洲、中东和非洲区总裁兼工业、商业服务、能源与资源投资总裁柯睿哲

柯睿哲呼吁，材料和建筑环境这两个领域迎来颠覆性变革的时机已经成熟。“我们应该抓紧机遇，加速建筑行业的脱碳转型，比如水泥和钢铁等材料的脱碳，应用数码工具和预制解决方案，从而增强建筑业的能源应用效率。”

联合国气候行动指出，为了避免气候变化引发最严重的影响，保护宜居的地球，全球气温上升不得超过工业化前水平1.5摄氏度的范围。目前，地球气温已比19世纪末高出约1.1摄氏度，而排放量还在继续上升。

向净零世界转型是现今人类面临的最大挑战之一，是时候快马加鞭，通过诸如可持续建筑等不同渠道，履行环保承诺了。

可持续建筑有哪些环保设施？

可再生能源资源设施

建筑物可由太阳能板或风力涡轮机等可再生能源供电，减少对化石燃料的依赖，把碳足迹减到最低。

屋顶绿化

绿色屋顶可以减少城市热岛效应，改善空气质量，吸收雨水，减少雨水基础设施的负担。植被、土壤、排水层、屋顶屏障和灌溉系统构成绿色屋顶。

热岛效应是指一个地区的气温高于周围地区的气候现象，自上世纪90年代末起常见于世界各大城市。

自然通风

在建筑中，通风是将室外空气引入并将它分配到一个空间中，自然通风是常见形式之一。管理室外的空气交换和循环对于营造舒适的氛围至关重要。

一个成功的通风系统，能与周围的环境保持一致性。自然通风是不需要任何自动化或机械解决方案的环保系统。

节能照明

发光二极管照明（LED）与传统的白炽灯和其他普通灯相比，因为发光原理不同，所使用的能源更少，而且可以使用动态感应器，确保只有在需要时才开灯。

再循环建筑材料

使用再循环的材料，如再生木材、再循环塑料或铝，以及由再循环材料制成的环保绝缘材料，可以减少施工过程对环境的影响，并延长材料的使用寿命。

可持续供热和制冷

建筑物可以安装地热供暖和制冷系统，利用地球的自然热量来调节建筑的温度，实现近零耗建筑的目标。

节约用水

建筑物可以包括节水功能，如低流量的马桶、水龙头和淋浴，以及雨水收集系统，收集雨水用于非饮用水，如冲洗厕所和浇灌植物。

透水铺面

建筑物可以采用透水铺面，让雨水浸入地下，而不是流走，造成雨水径流。

【本系列由淡马锡呈献，三之三】