经济不明朗风险也高 主发展商模式仍然可行？

市区重建局将在6月于裕廊湖区推出一幅白色地段，启动这区下一阶段的发展。这幅地段将由一个主要发展商全权规划和发展。主发展商模式的好处是能以一致的步伐协调规划，但规模庞大意味着风险也更大。本期《楼市乾坤》探讨在经济展望走低加上降温措施出台的背景下，主发展商模式在当前市况是否合适。

在今年上半年的政府售地计划下，市区重建局将在6月于裕廊湖区（Jurong Lake District）推出一幅白色地段供发展商竞投，启动这一区下一阶段的发展。这个地段采取的是主发展商模式（Master Developer Model），由一个主要的发展商负责推动地段发展。

白色地段占地6.8公顷，包含三幅衔接裕廊东地铁转换站，以及未来跨岛地铁线的裕廊湖区站的地段，预计可建造1760个私宅单位，有15万平方公尺（约161万4600平方英尺）的办公空间，以及总面积7万5000平方公尺（约80万7300平方英尺）的零售、酒店或社区用途空间。

这个综合发展项目将在未来五年至10年，按照市场需求逐步开发。在第一阶段，发展商须建造总楼面面积至少7万平方公尺（约75万3500平方英尺）的办公空间，以及600个私宅单位。之后，发展商可灵活按照市场需求建造剩余的供应。