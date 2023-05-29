淡马锡：入股FTX无不当行为 将继续投资新兴领域早期公司

淡马锡控股投资加密货币平台FTX的内部审查结果显示，投资团队在得出投资建议的过程中并没有不当行为。淡马锡也表示不会因此停止投资新兴行业和科技公司，因为这有助于了解这些领域对现有投资组合公司的影响，淡马锡也会加强对这些领域公司的评估。

虽然如此，考虑到FTX投资亏损对声誉带来的负面影响，负责的投资团队和高层管理须共同承担责任，淡马锡将扣回他们的部分薪酬。

淡马锡控股星期一（5月29日）早上发布董事长声明，公布了独立审查的结果。

淡马锡董事长林文兴在声明中说：“正如检察机关所指、FTX和附属机构主要高层也已承认的那样，FTX有欺诈行为，故意对包括淡马锡在内的投资者隐瞒信息。我们对投资的结果以及该投资对我们名誉所带来的消极影响感到失望和惋惜。”

“尽管这个项目的投资团队在得出投资建议的过程中没有不当行为，但是该投资团队以及对投资决定负责的高级管理层承担集体责任，并因此减了薪酬。”

淡马锡的薪酬框架包含了负责与承担的精神，以绩效为基础，递延奖励和扣薪（clawback）是淡马锡薪酬框架的一部分。淡马锡此前也曾削减过薪酬，例如在2020年冠病疫情期间高级管理层削减薪酬，以及2009年全球金融危机时公司范围内削减薪酬。

FTX在倒闭前是全球第三大加密货币交易所，创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）更是圈内名人。去年加密货币陷入寒冬，FTX于11月曝出关联方交易和过度杠杆问题，突然宣告破产。淡马锡是参与投资FTX的机构投资者之一，投资总额2亿7500万美元（3亿7800万新元），占投资组合约0.09%，已全数减值。其他知名投资者包括红杉资本（Sequoia Capital）、贝莱德（Blackrock）、软银集团（Softbank）等。

淡马锡去年11月委任一支独立团队，对这项投资进行内部审查，审查结果已直接呈送淡马锡董事会及董事会下设的风险与可持续发展委员会。

淡马锡：必须投资新兴行业与科技

林文兴在声明中说，作为投资者和资产所有者，淡马锡旨在实现长期可持续的回报。“尽管无论在何时投资都会承担风险，我们认为必须投资于新兴的行业与科技，从而理解这些领域如何影响现有投资组合的商业与财务模型，思考它们是否会在不断变化的世界中成为创造未来价值的驱动力。这是我们投资早期公司的原因。”

淡马锡约10年前开始投资早期公司。淡马锡首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）在接受《联合早报》访问时指出，虽然投资早期公司有风险，但淡马锡采取措施控制风险，早期公司投资组合的回报率为百分之十几（mid-teen），高于淡马锡整体的回报率，也高于行业水平。他说，早期公司占淡马锡整体投资组合的比重不超过6%，并且投资多元化以分散风险。

淡马锡将强化评估 尤其高增长公司

淡马锡首席财务长方静仪受访时说，淡马锡通过这次的经历，在考虑投资时会根据公司业务的本质，加强对公司治理、管理和管控的评估做法，尤其当公司在快速增长时，尤为重要，不论是成熟公司还是早期公司。

她说：“接下来，淡马锡将加强三个领域，包括评估不同商业模式的风险水平、对创办人和管理团队的尽职调查，以及对高速增长公司业务稳健程度的评估。”

方静仪也说，淡马锡会继续避开投资加密货币，在考虑区块链领域的新投资时采取谨慎态度。

淡马锡此前已经澄清，淡马锡没有对加密货币做直接投资，投资的是区块链科技，这包括金融市场服务提供商，为数码资产领域提供与协议无关、市场中性的投资，以及科技基础设施，包括协议、钱包、开发者工具、跨链信息传递、元宇宙和游戏基础设施。