易华仁：樟宜机场乘客量明年料恢复至疫前水平

樟宜机场的每周乘客量已进一步恢复至冠病大流行前的大约90％水平，交通部长易华仁指出，这让新加坡更有信心，乘客量可在明年恢复到疫前水平。

区域航空业在疫情后竞争日益激烈，易华仁呼吁我国航空业者继续转型以提升竞争力。

易华仁星期一（5月29日）在新航工程（SIA Engineering）的“持续改进计划”推介仪式上说，放眼更远的未来，亚太区域料在20年内成为全球最大的航空市场。

“新加坡将继续是亚洲的领先宇航维修与翻修中枢之一，占有全球宇航维修与翻修产值的10％。我国也是引擎零件和宇航电子等高增值关键组件的一个重要制造地点。

“因此，新航工程过渡至最后阶段的转型，意即持续的改进，是及时的。因为，随着竞争加剧，区域许多国家正在大力投资于机场、本国航空公司以及飞机维修与翻修行业。新加坡面对的土地和人力局限，也将越来越紧迫。”

易华仁认为，我国航空业者坚持转型努力至关重要，并强调科技和人员培训对企业转型的重要性。

新航工程维修客机数量 去年达到疫前65％水平

新航工程首席执行官黄清辉在记者会上受询时说：“我们对于樟宜机场乘客量的复苏感到非常鼓舞，并看好下来的展望。”

他指出，去年乘客量增加，航线维修部门维修的客机达到疫前的65％水平，新航工程上财年营收劲扬。目前，客机维修和营收皆已达疫前的80％。“我们的目标是要在一两年内超越疫前的表现。”

新航工程是亚太区主要的飞机维修与翻修公司，为超过80家国际航空公司和宇航器材厂商服务。新航工程星期一推介的“持续改进计划”，旨在继续发展数码能力和提升员工技能，建立持续改进的文化。这个计划是承继新航工程两年前开启的第二阶段转型计划，并将继续第二阶段的一些项目，如在航线维修部门继续改进能提高生产力的应用（包括策划平台、工程所需移动应用）、可检查座椅轨道和飞机引擎的机器人与人工智能系统等。

黄清辉指出，这些项目能够节省时间、提高效率和生产力，帮助公司更快地完成飞机维修工作。能够在多快的时间内完成飞机维修工作，是极为重要的指标，因为越快完成，意味着公司能提高生产力和盈利，并且有能力进行更多维修工作。

这些转型投资也带来对新技能的需求和员工发展机会。新航工程指出，除了加强内部数码团队，公司将进一步投资提升员工技能，以及改进技术人员和工程师的职业发展。

新航工程并没透露将为新转型计划作出多少投资。公司在五年前展开转型计划，包括第一阶段和第二阶段，当时宣布的投资额为5000万元。

黄清辉指出，“持续改进计划”是长期计划，涉及许多培训，也旨在改变习惯，所以很难预计具体投资额，但可预期投资额将跟之前的投资规模相似。