新航工程将为柬埔寨新机场提供航线维修服务

新航工程（SIA Engineering）与柬埔寨机场投资有限公司（Cambodia Airport Investment）将成立合资公司，为金边的新国际机场提供航线维修服务。

两家公司星期二（5月30日）发表文告说，新航工程将持有合资公司51%的股权，柬埔寨机场投资公司持有其余49%的股权。

合资公司将为位于金边的德崇国际机场（Techo International Airport）提供航线维修（line maintenance）服务。

这座机场距离金边市中心约19公里，投资额达15亿美元（约20亿新元）。合资公司目标成为德崇国际机场的飞机保养、维修和翻新区域中心。为了配合机场的启用，新航工程与柬埔寨机场投资的合资公司将从2025年3月开始营业。

新航工程总裁黄清辉说，这家合资公司除了能加强新航工程作为航线维修服务供应商的领导地位，还能为更多海外地区的客户提供优质且效率高的保养服务。

柬埔寨机场投资主席方侨生也认为这项合作对双方有利。

他说：“我们深信，与新航工程的技术能力交流和工作程序协作，对合资公司的长期发展是非常重要的，这将为本地劳动力创造更多高价值就业机会。”

新航工程股价在星期二滑落0.83%，收报2.40元。