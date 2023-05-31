新加坡+1 科创投融资谋划永续发展

作为全球经济增长的驱动力，亚洲正在快速城市化，这给本区域的基础建设、社会和环境带来挑战的同时，也带来新机遇，尤其是在可持续发展方面。

新加坡这个汇集人才、技术和资金的基地，成了不少跨国企业研发和测试可持续解决方案的据点。从脱碳、再生能源、电动交通工具到可持续数据的披露等，各方面的解决方案在新加坡如雨后春笋般发展起来，为地球迈向更绿色的未来铺平道路。

新加坡多年来以“花园里的城市”著称，青葱茂盛的景观处处可见。这座城市现在有一个更远大的愿景，它要在更多层面推动绿化，升华为“大自然里的城市”。

配合这个愿景，新加坡在2021年发布了2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），为城市绿化、可持续生活和绿色经济各方面梳理和制定明确目标，给各行各业开启更多商机，也引起国内外投资者和跨国公司的关注。

新加坡的绿色经济涵盖了碳服务和交易、循环经济、电动汽车、能源产业、可持续航空和海事、可持续旅游等关键领域。

例如新加坡正致力把新加坡打造为碳服务中心，以及领先亚洲和全球的绿色金融中心。新加坡交易所、星展银行、渣打银行和淡马锡在2021年就携手成立 “Climate Impact X（简称 CIX）”，旨在成为高质量碳信用额度的全球交易市场。

2030年新加坡绿色发展蓝图，为城市绿化、可持续生活和绿色经济各方面梳理和制定明确目标。

为抓紧新加坡可持续发展的机遇，中国智慧能源解决方案供应商正泰国际（CHINT）在这个新兴领域中大展拳脚。集团位于新加坡的创新实验室，正酝酿着许许多多让未来可更持续的解决方案。在这里，到访者可以体验适用于建筑环境、数据中心、工业和智能城市等方面的智慧能源技术，感受生活在一个更美好的世界的滋味。

这个以“电”为主题的创新实验室于2022年9月启用以来，不只是公司展示技术的平台，也是区域合作伙伴促进交流，碰撞出新点子的摇篮。

例如，公司与新加坡理工学院（Singapore Polytechnic，简称SP）共同创办SP-CHINT智慧电气实验室，让学生掌握光伏在住家、工商业及建筑等行业中的运用，可用于制定创新的低碳解决方案。

正泰也通过新加坡蓝色发展蓝图2030找到许多商机。像它的小型断路器智能制造生产线“日产量达300万极”，与新加坡推动智能制造的目标吻合，并销往全球。公司还参与建屋局与经济发展局主导的SolarNova计划，让组屋采用太阳能光伏系统。

正泰国际位于新加坡的创新实验室去年开幕，请来新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（前排左）和中国驻新加坡大使孙海燕（前排右）出席参观。（图/经发局提供）

新加坡绿色发展蓝图给企业带来商机

亚太区尤其是东南亚是城市化最快的区域之一，城市人口高度密集推动对新能源和更绿化交通的需求。这也造成亚太区碳排放目前占全球的一半以上。

正泰国际副总裁郑蓓蕾接受《联合早报》访问时指出，亚太区域对于智慧能源解决方案有非常大的需求，也因此是集团全球化进程中重点发展的地区。

她说：“虽然亚太区国家都在持续推进各自的数字化转型计划，但它们的发展阶段和程度各有不同。所以，亚太国家可以通过创新实验室来模拟低压、输配电、光伏等智慧绿色能源解决方案，了解这些技术如何为各国及其企业创造价值。”

正泰大力在本区域推动绿色低碳及智能电力配套项目，包括在新加坡参与胜科工业和吉宝数据中心的绿色项目；在印度尼西亚为雅加达首都的多功能体育场提供智能电力基础设施；帮助菲律宾国家电网公司进行智能化能源转型。

与此同时，公司正在越南、新加坡和柬埔寨等地试点工程、采购、建造及融资业务，并且与当地电力局积极合作，参与变电站总包、绿色城市配网项目，以及采纳氢能等新技术，多方面支持区域能源转型。

郑蓓蕾认为，通过以新加坡总部为中心，来链接亚太区域的各办事处，可让正泰国际更好地满足利益相关者的需求，及时解决他们的痛点，为他们提供技术规范的咨询、维护和保修的售后服务。

“新加坡是全球金融中心、科创中心、也是通往各东南亚市场的重要门户，这里汇聚了大量跨国公司总部。新加坡会成为正泰在海外的最关键的投融资中心，以及科技创新平台，也会成为我们与大客户进行深度价值融合的关键平台。”

正泰目前积极推进大数据、物联网、人工智能与制造业的深度融合，对它来说，这些都是下来可持续领域的新机遇。公司相信，新加坡的创新实验室有助于公司满足区域对可再生能源和可持续发展，以及数码化转型日益增长的需求，提供更创新、符合全球趋势的智慧解决方案。

新加坡会成为正泰在海外的最关键的投融资中心，以及科技创新平台，也会成为我们与大客户进行深度价值融合的关键性平台。——正泰国际副总裁郑蓓蕾

新交所协助企业发展可持续领域

加强可持续披露的质量是推动可持续领域发展，以及提高投资者信心的重要环节。在这方面，新加坡交易所（SGX）和新加坡金融管理局去年联合推出数码平台SGX ESGenome，协助上市公司以更具效率和统一格式披露与环境、社会与治理（ESG）有关的信息及数据。投资者也可以借此取得一致以及可比较的数据。

新交所发言人说，投资者和金融机构需要了解他们所承担的气候风险，以及他们的投资所产生的结果。要做到这一点，他们需要获得与他们的决策有关的重要信息。

除了建立ESGenome平台，新交所还发布一套包含27项ESG核心指标的建议标准，让企业利用这些指标作为可持续发展报告的基础。

为加强可持续披露的质量，新加坡交易所（SGX）和新加坡金融管理局去年联合推出数码平台SGX ESGenome。（图/新交所提供）

中国电动车制造商蔚来（NIO）去年来新加坡第二上市，让新加坡资本市场引起不少海外企业的高度关注。

新交所北京代表处首席代表、高级副总裁谢采含受访时说：“除了展现多地上市的可能性，蔚来上市也为很多想要通过资本市场走出去的中国企业打了个样板，首先是让它们知道新交所是一个非常有竞争优势的交易所，第二就是新交所非常欢迎有国际布局的优质中国企业来新加坡上市。”

另外，新加坡是一个独立的国际金融中心和财富中心，为全球投资者带来资产保障、保值、传承和增值。

新加坡和中国文化相似、地缘相近并且没有时差，因此是很多中国企业出海的第一站。——新交所北京代表处首席代表、高级副总裁谢采含

新加坡是东南亚金融和供应链采购中心

新加坡在可持续领域的发展蓬勃，吸引到的不只是像正泰和蔚来这样的大型企业，还有看中新加坡作为商业中心地位的起步公司。

从香港起步的妙盈科技（MioTech）去年在新加坡设立东南亚总部。这家公司致力于用人工智能来解决金融机构、企业、政府和个人在可持续发展、气候变化、碳中和，以及社会责任方面的挑战。

妙盈科技创始人兼总裁涂鉴彧受访时指出，很多大型国际企业选择入驻新加坡，它们在东南亚的影响力强大，给公司带来不少机遇。

今年3月，妙盈科技与德国大型测试与规格认证公司TüV SüD PSB在新加坡签署谅解备忘录，携手加强在可持续披露和碳信用方面的验证能力。这包括借助数码工具和平台来收集、分析和披露ESG和气候相关数据。

妙盈科技与德国大型测试与规格认证公司TüV SüD PSB于今年3月在新加坡签署谅解备忘录。（图/妙盈科技提供）

涂鉴彧说：“金融和供应链实现脱碳是取得可持续发展非常关键的两个概念，而新加坡作为东南亚国家在金融和供应链采购方面的中心，可为我们打开更广大的市场。”

他也指出，公司帮助企业加强可持续相关的汇报和披露，有助于缓解机构提供绿色融资时对漂绿行为的担忧，这对新加坡的绿色经济转型起着关键作用。

对于公司未来，涂鉴彧希望新加坡总部发挥更大的辐射效应，把业务版图从目前的东亚扩大至整个亚洲，在本区域争取更多的市场份额。

很多大型国际企业选择入驻新加坡，它们在东南亚的影响力强大，给公司带来不少机遇。——妙盈科技创始人兼总裁涂鉴彧

【本文由新加坡经济发展局呈献】

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