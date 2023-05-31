牧野亚洲过去十年 本地注资逾3.2亿元

日本机床制造商牧野集团在新加坡的分公司——牧野亚洲（Makino Asia）过去10年在新加坡已注资超过3亿2000万元，聘雇超过500名员工，负责研发、应用工程、制造和售后支持。

贸工部长颜金勇星期三（5月31日）出席牧野亚洲在新加坡运营50周年庆祝仪式时指出，牧野亚洲作为本地精密工程主要业者之一，一直致力于追求创新和人才培养，在实现新加坡成为全球先进制造业中心的愿景方面发挥关键作用。

颜金勇强调，制造业将继续是新加坡经济的主要驱动力，精密工程业更是重要支柱之一。“精密工程为我们制造业增值贡献超过10%，是其他产业集群的核心推动者，如半导体和医疗科技，为它们提供需要复杂制造工艺的精密组件。”

他也说，配合去年推出的更新版精密工程制造业转型蓝图，精密工程业将利用新的数码制造技术和平台，为本地和全球市场提供具有竞争力的产品和服务。 “这个转型有望带来广泛良好就业机会，涵盖研发、设计、材料和软件工程等领域。”

牧野亚洲总裁梁永聪讲话时透露，牧野亚洲去年全年营收实现10亿元的里程碑，为母公司牧野集团贡献超过四成营收。

他说：“让我们的客户发挥最大潜力一直是我们的成功基础，并将继续成为我们的动力。我们目前在亚太设有13个技术中心，我们还在探索和投资增材制造，以补充传统机床和产品开发。”

新中印马设六厂房 聘1700名员工

牧野亚洲目前在新加坡、中国、印度，以及马来西亚设有六所厂房，共有1700名员工，当中超过500人常驻新加坡。

牧野亚洲的前身是美国机床制造商1973年在新加坡设立的Leblond，它在1987年被牧野集团完全收购。牧野集团专门制造精密数控金属加工机床，为汽车、航空、医疗及模具制造行业提供智能加工生产系统。