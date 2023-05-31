避险情绪高 亚股全线下挫海指退低0.90%

中国5月份采购经理指数萎缩，加上投资者仍然担心悬而未决的美国债务上限谈判，星期三（5月31日）的亚太股市全线下挫。新加坡海峡时报指数闭市跌28.76点或0.90%，报3158.80点。

中国星期三公布的5月份制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，显示全球第二大经济体的复苏道路颠簸，让投资者原本乐观的情绪开始动摇。

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说，投资者近期颇受市场不确定性困扰，加上中国经济放缓，避险情绪高，给海指带来负面影响。

亚太主要股市中，香港股市猛挫1.94%，跌幅最惨重，其次是悉尼股市，下滑1.54%，东京股市跌1.41%；上海和深圳分别滑落0.61%和0.44%；首尔和台湾则退低0.32%和0.26%。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“以过去20年来看，海指在6月的表现一般横摆或下跌，7月的表现会比较好。话虽如此，宏观环境变化也扮演关键角色。”

李俊升说：“本地股市疲弱态势会持续到6月中旬或新元开始回升，海指下来的支持位在3100点和3000点，阻力则在3250点。”

海指全天交易量达27亿4000万股，交易总值28亿2000万元，上升股231只，下跌股348只。

成份股跌多升少，11只上升，一只持平，18只下跌。

涨幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust），上升1.64%至1.24元；皇胜酿酒（Emperador）起0.98%，闭市报0.52元；新加坡航空（SIA）上扬0.63%，收报6.41元。

跌得最重的是华业集团（UOL）, 跌幅达3.93%，闭市报6.35元；星展集团退低3.29%至30.30元；凯德投资（CapitaLand Investment）下滑2.65%至3.31元。

个股消息，IHH保健（IHH Healthcare）闭市后公布截至3月底第一季的业绩报告。公司的净利大幅增长182%至13亿9052万令吉（约4亿1034万新元），每股盈利15.79仙。董事局宣布派发每股9.6仙的特别股息。公司股价闭市维持在1.69元。

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）宣布6月1日起，委任黄金赐为独立董事和环境、社会与治理（ESG）委员会成员。现任独立董事清尼亚（Kunnasagaran Chinniah）将同时卸下独立董事职务和ESG委员会主席的职务，由另一名独立董事钟淑娴接任委员会主席的职务。信托股价闭市报0.49元，无变动。

惠誉评级：本地三大银行前景稳定

惠誉评级（Fitch Ratings）将本地三大银行的前景评为稳定，长期发行者违约评级（Long-Term Issuer Default Rating，IDR）评级为“AA-”。大华银行和华侨银行的短期IDR均为“F1+”，三家银行的生存能力评级（Viability Rating）都是“aa-”。

大华银行股价闭市下跌0.39%至27.95元、星展集团下滑3.29%至30.30元、华侨银行闭市上扬0.41%至12.27元。

宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）开市前宣布计划通过两种方式发行新单位以筹集1亿元，用于提升资产、重新发展项目和收购计划。私下配售的每单位价介于1.214元至1.249元；不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）的发行价介于1.189元至1.224元。信托股价闭市报1.31元，无变动。