调查：新加坡消费者对深伪内容警惕心最强

随着人工智能技术的普及，深伪（deepfakes）内容也愈发泛滥。一项调查显示，新加坡消费者的警惕心比全球平均水平来得更强。

6月1日，美国身份识别公司Jumio发布2023年网上身份消费者调查结果。Jumio委托市场调查公司Censuwide于今年4月初展开调查，访问了英国、美国、新加坡和墨西哥四国的8055名成年人消费者，各国参与调查人数分布均匀。

上述四国逾三分之二（67%）的受访者曾听闻ChatGPT、DALL-E和Lensa AI等可以生成虚假视频、图像及音频虚内容的生成式（generative）人工智能工具。其中，新加坡消费者的意识最高（87%），英国消费者则最低（56%）。

此外，73%的新加坡消费者认为生成式人工智能工具的存在，将为窃取网上身份打开方便之门，远高于57%的全球平均水平。

然而，这四个国家的受访消费者可能过于自信，他们当中过半（52%）认为自己可以识别通过深伪技术生成的视频。

Jumio引述警方今年年初公布的数据，2022年全年，冒充骗案让本地民众蒙受了1亿130万元的损失。Jumio分析认为，随着深伪技术更加发达，这个数字可能还会上升。

Jumio首席数码身份官平特纳（Philipp Pointner）指出，网络机构有责任就生成式人工智能技术的细微差别对客户进行教育，以帮助他们对自己检测深伪技术的能力抱有更加现实的期望。他建议这些机构迅速采用多模式、基于生物特征的验证系统。