本地办公空间装潢费用亚细安最贵

通货膨胀持续、人力市场紧缩，以及供应链受阻，导致本地企业的办公空间装潢开支上升到平均每平方英尺134美元（约178新元），在亚细安当中居冠。

高纬环球（Cushman & Wakefield）针对亚太32座城市的装备费用进行调查，当中包括家具、机械与电线工程、装修工程、音响影视与资讯科技设备，以及其他费用。

调查发现，亚太区的办公空间装潢费用平均同比上涨18%，但近期似乎出现放缓迹象。其中新加坡的平均装潢尺价为134美元，在亚太排名第12，与澳大利亚的阿德莱德和柏斯排在同一位。

装潢费前三名都是日本城市，依次是东京、大阪和名古屋，平均尺价分别为201美元、196美元和192美元。

费用最低的五座城市都是印度城市，依次是真奈、浦那、加尔各答、班加罗尔，以及海得拉巴；平均尺价介于58美元至61美元。

报告列出三种主要混合办公装潢

报告还列出三种主要的混合办公装潢，差别主要在于有多少专属个别员工和可供任何人使用的办公桌、是否有较大的员工合作空间和会议室，以及是否装有先进科技设备。

最基本的混合办公设计是以个别员工办公桌数量为主，团队合作空间较小，配有传统会议室和简单的茶水间。较注重合作的混合办公设计有更多供任何人使用的办公桌，还有小组讨论区、不同大小的会议室等。

最讲究的是高级混合办公设计，供任何人使用的办公桌超过一半，多用途小组讨论区、各种会议室、装有先进的音响影视系统，甚至还有图书馆和员工休闲区。

这三种装潢设计的费用不同，在新加坡，基本、合作型和高级混合办公的尺价分别为86美元、134美元和205美元。

高纬环球的新加坡项目与发展项目服务主管卡特（Grant Carter）说：“我们注意到，当我们协助客户把重点放在以人和顾客为本的混合办公空间设计和资本开支时，客户都表现得非常积极。”

冠病疫情彻底改变了许多企业的运作，混合办公也成了主流办公方式。

办公空间设计注重合作交流 也须确保能专心工作

报告说，办公空间设计越来越注重为员工提供合作交流、创新和社交的空间，但同时也必须确保员工能在办公室时专心地工作。

办公空间较大的企业多数会为了吸引更多职员回办公室工作，而愿意支付更高的改装费用。

此外，越来越多企业注重可持续发展，尤其是在欧美设立总部的公司在租用办公空间前，要求核实这些空间是否达到可持续发展标准。办公大楼的节能设施、办公空间是否能采纳自然光、地板、间隔和家具是否使用对环境无害的材料等，也是这些企业注意的事项。