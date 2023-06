绿色金融网络已完成盘点针对金融机构过渡计划的监管框架,下来将制定过渡计划指南,协助金融监管机构采用不同方法,来审查金融机构的净零过渡计划或规划流程。

也计划推出混合融资手册与此同时,绿色金融网络也会致力扩大混合融资的规模,计划在第28届联合国气候变化大会(COP28)推出混合融资手册。



新加坡金融管理局局长孟文能是绿色金融网络计划(Network for Greening the Financial System,简称NGFS)主席,他星期三(5月31日)在“2023年绿天鹅大会”致开幕词时,阐述NGFS如何扮演催化剂,促进金融部门向净零过渡,以及金融监管机构为过渡规划和混合融资等领域提供支持的重要性。