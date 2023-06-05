连续三个月扩张 4月零售销售同比增3.6％

统计局发布的零售销售指数显示，4月份零售销售延续了3月份4.5％的增势，也比市场预测同比萎缩1.9％来得更好。

得益于国际旅游持续复苏，本地4月份零售销售同比增长3.6％，连续第三个月扩张，且优于市场预期。

新加坡统计局星期一（6月5日）发布的零售销售指数显示，4月份零售销售延续了3月份4.5％的增势，也比市场预测同比萎缩1.9％来得更好。不包括汽车销售，4月零售销售同比增长4.2％。

经季节性调整，4月份指数环比上扬0.3％。不包括汽车销售，4月零售销售环比增长1.5％。

4月份零售总额为39亿元，网络零售销售约占12％，较3月的13％略低1个百分点。

大多数零售业的销售在4月份都取得同比增长。食品与酒精饮料，以及化妆品、盥洗用品和医疗用品的销售分别比去年同期增长30.5％和16.8％，这主要是因为消费者对酒类产品，以及化妆品和盥洗用品（包括免税商店销售的商品）的需求增加。

相比之下，加油站的销售同比减少了14.2％。

餐饮服务业的销售在4月份同比增加15.1％，经季节性调整，环比增加1.6％。餐饮服务的总销售额估计为9亿4600万元，网上销售占了23.8％。

所有餐饮服务业的销售都实现了同比增长，餐会供应销售增长最多，达到61.4％。

经济师：增长势头或已见顶

尽管表现优于市场预测，华侨银行首席经济师林秀心认为，本地零售销售的增长势头可能已经见顶。

她指出，本地消费者和游客的需求仍坚韧，餐饮销售在未来几个月可维持增长。由于去年下半年的表现强劲，相比之下，今年下半年的增速可能将放缓。

林秀心也说，商家对外部需求的信心转为谨慎，特别是制造业和电子业，这可能会在短期内影响整体市场情绪。

“如果外部经济环境没有改善，或国内劳动力市场比预期更加疲弱，未来几个月的零售销售可能会面临一些压力。我们仍保留2023年全年零售销售增长4％的预测，第二季零售销售估计比去年同期增加3.7％。”

连续三个月增长 得益于国际旅游持续复苏

星展银行经济师蔡汉廷指出，4月份零售销售连续第三个月实现同比增长，主要得益于国际旅游持续复苏，强劲的食品和酒类销售即反映了这一点。

“我们认为，前来我国的外国游客进一步增加，特别是中国游客，应能继续支持整体零售活动。然而，在不确定的经济环境下，一些非必需品的消费趋于谨慎，这可从汽车，以及家具与家居用品销售疲弱看出端倪。”

荷兰国际集团（ING）高级经济师马帕（Nicholas Mapa）也说，尽管物价上涨，零售业的表现却优于预期，可能是因为更多游客重返新加坡所带动。

马帕认为，如果外国游客持续前来，可推动零售业保持增长。“到了今年底，如果通货膨胀降温，零售销售或许将加速增长。”