租金连年上扬 新加坡外派人员生活费全球第五贵

新加坡住房租金连年上升，增加了外籍人员的住宿负担，新加坡在2023年全球外派人员生活费最高城市中排名第五，较去年上升八个名次。

专家认为，这并不影响新加坡对外籍人员的吸引力，因为新加坡还有其他优点，而租金问题料会随着更多新住房完工改善。

根据人力资源顾问公司ECA国际（ECA International）星期三（6月7日）发表的最新报告，本地住房租金猛涨，导致外派人员整体生活费上升。新加坡也因此在外派人员方面首次成为全球五大昂贵城市之一，在亚洲排第二。

ECA亚洲区域总监关礼廉（Lee Quane）说：“新加坡名次上升值得关注。相对其他区域主要城市，新加坡更早解除冠病疫情限制措施，推动租房需求上升，但合适的住房供应却没有相应增加。”

新加坡国立大学商学院刘德光杰出讲席教授苏米特（Sumit Agarwal）接受《联合早报》访问时说，虽然近期时不时会有关于外籍人员因新加坡租金高而选择离开的新闻报道，但人数其实不多，租金对跨国企业是否会在新加坡设办事处的影响不大。

他也认为，多数外派人员有能力支付租金，但资金有限的外国学生可能会选择到其他国家求学。

苏米特同时也是国大商学院房地产系主任。他认为，租赁住房供应增加后，租金会回落，生活费问题将获得缓解。

他说：“今年下半年会有更多房子完工，到时租赁市场供应会增加，我预计租金会在第三季和第四季开始下跌。”

外派人员海外工作考量多 租金只是之一

人力资源公司德科集团（Adecco）新加坡经理贝杜尔根奇（Betul Genc）认为，租金只是外派人员到海外工作的考量点之一，而新加坡有其他更重要的优点。

“比方说，在区域各地，新加坡的政治最稳定，是能让外籍人员安心居住的地方。此外，这里以世界级教育和医疗系统闻名，这些是一些生活费较低城市所欠缺的。”

她也认为，全球经济前景不明朗，许多地方的生活费也持续上升。新加坡的生活费是否还会再涨，要视未来的经济情况而定。

租金也影响了其他城市的排名。美国纽约同样也是因为住房租金高涨，而取代香港，成为全球外派人员生活费最高的城市。报告指出，冠病疫情过后，当地的租赁需求大幅上升，推高了租金。

最贵城市 香港仍是亚洲榜首

香港下滑一个名次排名第二，没有第五度成为全球最贵城市，但仍是亚洲榜首。当地商品和服务价格连年创下新高，但住房租金却下滑，因此整体生活费下降。

瑞士的日内瓦和英国伦敦分别继续排名第三和第四。

中国城市的生活费因人民币走软，以及通货膨胀情况转好而下滑。上海的排名从全球第八滑落到第13；广州从第九滑落到第14；深圳从第12下跌到第16；北京从第14跌至第17。

韩国首尔今年上了一个名次，排名第九；东京从去年的第五跌落到今年的第10。报告说，日本城市的生活费下降主要是因为日元贬值。

值得注意的是，正与乌克兰交战的俄罗斯也出现生活费上扬的问题。俄罗斯卢布币值反弹，推高莫斯科的生活费，排名从第37位上升到第25位。

乌克兰多个地区受到俄军炮火轰炸，迫使居民逃到邻国避难，导致这些城市的租金上涨。波兰的克拉科夫（Krakow）的生活费排名上扬23个名次，至第178；华沙升了11个位置，排名第158。