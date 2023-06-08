绿化节能亲员工 多维度推进可持续发展

在商业领域中，可持续发展不仅仅是会影响企业长期生存和发展的关键因素，也是企业对社会的一种责任。《永续经营·造福未来》系列访问研发可持续材料或采纳可持续商业做法的各领域企业，了解它们如何克服挑战和掌握可持续发展的机遇，在当前和未来从中获益，并造福社会。

从小型公司发展成上市公司，从制造精密工程清洁设备起家到跨界餐饮业开创清洗业务，佳益净科控股（JE Cleantech Holdings，简称佳益）创办人兼执行董事方美音多年来推展的可持续发展，不仅是环境的绿化，还包含多维度的思考和实践。

不管是耗费巨资装置太阳能板以长远地节省电费，或者创造高效率但又人性化的工作环境，这样的思考和实践都不可或缺。

方美音（51岁）毕业于义安理工学院电子和电脑工程系，创业前在精密工程清洁设备制造业任职，负责销售设备。

她在1999年创办佳益，当年的二人组合发展成目前的90人团队。佳益于2022年4月上市，通过子公司例如佳益私人有限公司设计、开发、制造和销售清洁系统。

公司最早的主要业务是为硬盘驱动器、工业电子、光学和医疗设备等提供精密清洗仪器与服务，后来进一步利用现有的超声波清洗和高压喷水器来设计及制造碗盘清洗系统。

公司根据不同餐饮业者的需求，定制小型餐具清洗机；同时也为有需要的客户设计并制造工业级大型餐具清洗设备。

在创业初期，她凭着虚心学习和不服输的个性，成功争取到对品质要求特别高的日本顾客。由于赢得好口碑，更多来自日本公司的订单接踵而来。

过去我从来没有想过自己会拥有一家工程公司，也没有想到公司能发展到今天的规模。我的初衷只是想把每项工作都做到最好，从而改善家人的生活，并且不辜负客户给我的机会和对我的信任。—— 佳益净科控股创办人兼执行董事方美音

“时至今日，我还是不会说日语。与日本客户沟通时，我们尽可能通过图纸和关键设计概念，把我们的精密清洗设备介绍给他们。”

回想当年的那一股绝对不放弃的冲劲，方美音归功于中学时代参与全国羽毛球赛所培养起来的体育精神，那些受训和参赛的经历磨炼了她的心志和坚毅的性格，让她终身受用。

产品贯彻绿化宗旨

方美音强调，公司追求的并不是要制造最好的机器，而是要创造出最符合客户需求的清洁机器和设备。

公司奉行的可持续发展的原则，从设计阶段就贯彻绿化和净化环境的宗旨，开发能够循环用水和省电的机器，既能加强自家产品的竞争力，也惠及客户，为它们节省资源。

2008到2009年间，由于金融危机的影响，公司遇了第一个难关，濒临破产。幸好当时得到大华银行（UOB）的鼎力相助，公司才得以在短期内拿到贷款以支付员工的薪资。

这段经历让方美音产生深刻危机意识，发现公司要继续生存必须预先确保有银行信用额度，并提早做好半年到一年的资金周转预测。

对于每天都把精力专注在应付眼前业务的中小企业来说，要一下子改变思维、作出长远的规划并非易事。不过，她毫不退缩，而是坚定地为公司的未来做出谋划，从2013年开始，佳益业务开始朝多元化方向发展，为小贩中心和食阁等餐饮场所提供中央洗碗服务。

该项业务之后稳健发展，但三年的疫情带来打击，营收占比从原本的一半降到30%。

不过，随着我国走出疫情的阴霾，她相信，精密工程设备和中央洗碗服务这两项业务的营收占比会逐渐回到疫情前的水平，各占50%。

她指出，提供高品质的清洁服务是公司的强项，但以当前市场来说，物流管理是最具挑战性的地方。不过，公司还是找到了对策。

“如何安排物流团队以较高的效率从遍布全岛的客户手中收集要清洗的餐具，清洗后又如何将干净的餐具准时发送回客户，一直是个难题。最终，我们通过自送加外包的形式与物流公司合作解决了问题，并成功开拓新的增长领域。”

佳益不断开发新领域、研发新产品，以及继续提供高质量服务，目前公司客户回头率高达80%。

营造舒适工作环境

公司在可持续发展之路上也不断寻求进步，去年在位于兀兰的厂房顶层安装了太阳能板，减少了40%的电费。虽然安装费用高达20万元，但这项新设施得到了大华银行U-Solar计划的支持。

佳益的子公司Hygieia Warewashing也从大华银行的U-Drive计划中获益，成功过渡到使用商用电动货车。

佳益子公司Hygieia Warewashing从大华银行的U-Drive计划中获益，成功过渡到使用商用电动货车。图为Hygieia旗下洗碗机器品牌益富乐（Evoluxe）。（特约摄影谭淑慧摄）

此外，公司还使用了大华银行的可持续发展指南（UOB Sustainability Compass），对可持续发展进程进行评估，了解未来可采取的其他行动步骤，以不断推动可持续发展计划。

方美音也是新加坡精密工程和科技协会（SPETA）40年来的首位女会长，协会有近400个会员公司。她以会长的身份积极发挥影响力，鼓励许多会员公司加入装置太阳能板的行列，走上可持续发展的旅程。

她对可持续发展这一议题也有深刻的体会，“可持续发展是一个很宽泛的概念，它可以体现在很多方面，例如如何更好地提高工作效率，以及进行可持续的投资以得到更好的回报。”

她举例，最近工厂装置垂直旋转式储存系统，甚至准备增添多几个，以全面善用工厂空间。垂直旋转式储存系统可以垂直旋转，使得存储在其中的物品可以方便地存取，并减少物品损失或遗失的风险。

她觉得公司内也可营造舒适犹如家居的工作环境，因此在工厂也逐渐增添时尚的咖啡厅和卡拉OK室等。

可持续发展也体现在对工作队伍的栽培和促进凝聚力。对她来说，员工并不只是员工，更是“战士”和“家人”。

回首来时路，她心怀感恩的说：“我的团队中的一些员工与我一起工作了十几甚至二十几年；他们为此付出了青春，没有他们就没有今天的我。

“过去我从来没有想过自己会拥有一家工程公司，也没有想到公司能发展到今天的规模。我的初衷只是想把每项工作都做到最好，从而改善家人的生活，并且不辜负客户给我的机会和对我的信任。”

【本系列由大华银行呈献，五之三】