房价涨支持本地家庭净值 首季同比增8.2％至2.6万亿元

房地产价格攀升支持本地家庭净值在今年第一季同比增加8.2％至2.6万亿元，增幅高于去年多个季度。

家庭净值是资产扣除负债后得出。统计局5月30日发布的数据显示，本地家庭净值在第一季的同比增幅，高于去年第二季、第三季和第四季的6.7％至7.6％增幅，稍微低于去年第一季的8.7％增幅。

数据显示，本地家庭的资产价值在第一季同比增加7.1％，增速比之前两个季度都高。金融资产（包括银行存款、股票和公积金）和住宅房地产的价值在第一季分别增加3.8％和11.7％，达到1.7万亿元和1.3万亿元，显示住宅房地产支持着本地家庭资产价值的增长。我国私宅价格在第一季同比增加11.4％，组屋价格则增加8.8％。

我国私宅价格在第一季同比增加11.4％，组屋价格则增加8.8％。另一方面，本地家庭的负债在第一季同比微跌0.02％至3592亿元，这是去年以来家庭负债第一次同比下跌。

抵押贷款和个人贷款（包括汽车贷款）在第一季分别增加2.5％和减少6.5％，是去年以来最低的增幅和最大的跌幅，反映在利率较高的环境底下，本地家庭管好贷款增加，并减少贷款。在3月底，抵押贷款和个人贷款分别为2635亿元和957亿元。

根据统计局的数据，3月底，在家庭资产当中，住宅房地产的占比从上个季度的43.7%上升至44.1％，金融资产的占比则降至55.9％；在家庭负债当中，抵押贷款占73.4％，个人贷款占26.6％。

惠誉信用评级亚太区金融机构评级董事陈维立受访时说，在任何一个跨数年的时间段，资产配置有可能随着家庭对宏观经济因素做出反应而出现重大变化，尤其是当利率出现变化时。

此外，资产价格变化也会影响估值。例如，在冠病大流行期间，全球货币宽松政策让金融市场一片繁荣，家庭资产中的证券、保险和房地产皆增长。特别是证券资产，就在2021年第一季同比增长超过35％。

至于住宅房地产的资产价值增速可能比一些季度来得较慢，但陈维立表示，它的增长是稳定的，而且累计增长也最多——它已连续九个季度以双位数的速度增长，目前比2019年底高出近35％。

2019年底至今年第一季，整体资产增长28%，证券资产增长了18％。