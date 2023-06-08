荷兰岭别墅48栋半独立式洋房卖出 另七栋招标

荷兰连道48栋半独立式洋房被抵押逼售（mortgagee sale），每栋洋房平均要价373万5000元，却在短短几天全部卖出。如今，拥有这个项目七栋洋房的茶阳（大埔）会馆，准备以招标方式售卖全部七栋洋房。

房地产代理博纳产业（Propnex）星期四（6月8日）宣布，它已收到48张购买荷兰岭别墅（Eleven@Holland）洋房的支票，尺价在每平方英尺1000元或更高，洋房售价在371万4000元至440万6000元。这些交易有待抵押权人（mortgagee）批准和买家签署买卖协议。

代理商虽并没透露这些洋房最终平均售价，但它此前宣布抵押逼售时透露，洋房要价每栋平均为373万5000元。

在2014年落成的荷兰岭别墅，属于99年地契房地产，项目共只有82栋半独立式洋房。它是客家会馆“丰永大公会”与佳建发展投资集团（Clydesbuilt Group）的合作项目，由佳建的Clydesbuilt（Holland Link）公司负责发展，在荷兰连道三邑祠堂周围地段兴建82栋半独立式洋房，其中57栋归发展商。

荷兰岭别墅项目落成后，佳建发展投资集团总裁区振明和发展商Clydesbuilt（Holland Link）公司遭区振明的前雇主英诺集团（Innovative Corporation Pte Ltd）起诉，指区振明违反董事责任夺走这个项目。区振明和Clydesbuilt（Holland Link）败诉被令清盘，Clydesbuilt （Holland Link）仍拥有的这48栋洋房因此遭抵押逼售，博纳产业为独家销售代理。

博纳产业投资与集体出售主管吴美琪说：“人们对荷兰岭别墅被抵押逼售的洋房表现出浓厚的兴趣。据我们估计，6月3日单位开放供参观时，有超过100名感兴趣的买家前来参观。我们收到的48张支票全部来自新加坡买家。”

她也针对媒体此前报道一名买家购买10个单位的新闻做出澄清，指出确实有一名商人有意购买10个单位，但因未及时支付定金，而鉴于洋房购买需求非常强劲，博纳产业最终将购买机会让给了其他买家。

博纳产业表示对于市场的强劲需求并不感到意外，因为这些房地产的定价吸引人，而且有地住宅在新加坡的供应量有限，是许多新加坡人希望拥有的资产。加上它们位于第10邮区，靠近优质洋房地区，附近也有好些热门学校。

吴美琪认为：“即便有降温措施和高利率，我们观察到购房者仍在寻找物有所值的房地产，其中许多人能够在有吸引力的机会出现时部署资金购买房地产。”

新加坡茶阳（大埔）会馆招标出售七栋洋房

博纳产业星期四也宣布，它已获得新加坡茶阳（大埔）会馆委任，以招标方式售卖会馆在这项目所拥有的七栋洋房。

这七栋洋房都是三层楼加阁楼和地下室，有五间卧室和五间浴室，洋房平均楼面面积为3735平方英尺。其中六栋洋房目前有租约，一栋无租约。这些洋房的标售截止日期是6月12日，洋房本周六（10日）开放供参观。

丰永大公会是本地三个客家会馆组织管理的公会，茶阳（大埔）会馆是其一，另两个是丰顺会馆和永定会馆。