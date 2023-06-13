新加坡籍银行高管杨静怡加入瑞银

新加坡籍资深私人银行高管杨静怡将在6月29日加入瑞士银行（UBS），出任亚太区财富管理联席主管，主要负责新加坡和东南亚业务。

根据瑞银星期二（6月13日）发布的文告，杨静怡从德意志银行（Deutsche Bank）过档到瑞银，她在德意志担任执行董事兼亚太区国际私人银行主管，任职了六个月。

瑞银说，杨静怡有超过25年财富管理经验，在加入德意志银行前，曾在瑞士信贷（Credit Suisse）任职近20年，最后的职务是亚太区财富管理副主管、新加坡财富管理主管、新加坡瑞信副行政总裁和亚洲交响慈善基金会（SymAsia Foundation）总裁。在担任这些职务之前，她也在印度尼西亚、台湾、中国大陆、香港和日本市场担任高级领导职位。