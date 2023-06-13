新加坡籍银行高管杨静怡加入瑞银 订户 罗美琪更新 / 更新 / 2023年6月13日 8:49 PM发布 / 发布 / 2023年6月13日 8:04 PM 杨静怡从德意志银行过档到瑞士银行担任亚太区财富管理联席主管。（瑞士银行提供） 香港区主管及行政总裁卢彩云除了是亚太区财富管理联席主管，也将担任财富管理亚洲区主席。（瑞士银行提供）字体大小:小中大新加坡籍资深私人银行高管杨静怡将在6月29日加入瑞士银行（UBS），出任亚太区财富管理联席主管，主要负责新加坡和东南亚业务。根据瑞银星期二（6月13日）发布的文告，杨静怡从德意志银行（Deutsche Bank）过档到瑞银，她在德意志担任执行董事兼亚太区国际私人银行主管，任职了六个月。瑞银说，杨静怡有超过25年财富管理经验，在加入德意志银行前，曾在瑞士信贷（Credit Suisse）任职近20年，最后的职务是亚太区财富管理副主管、新加坡财富管理主管、新加坡瑞信副行政总裁和亚洲交响慈善基金会（SymAsia Foundation）总裁。在担任这些职务之前，她也在印度尼西亚、台湾、中国大陆、香港和日本市场担任高级领导职位。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 瑞士银行 人才 亚太股市普遍上涨 海指不升反跌6.67点 新港在加密货币领域竞争进一步升温