吴振华任执行主席 奥斯国际股价两周涨近四成

宣布参选总统的企业家吴振华所领导的本地挂牌公司奥斯国际（Ossia International）最近股价大动，在过去12个交易日累计上涨37％。奥斯国际股价星期二（6月13日）小涨1.1％至0.182元，市值大增至约4600万元。

吴振华是奥斯国际创办人之一，他在2009年出任奥斯国际执行主席。这家公司在2009财年至2016财年大部分时候亏损，之后年净利持续增加。在刚宣布的截至今年3月底财年业绩，公司净利超过1000万元。不过在彭博社资料库内，目前没有分析师研究这家公司。

三度申请脱离新交所观察名单期限延期

2014年，奥斯国际市值一度超过7000万元。在最近公司股价大涨、市值飙高至超过4000万元前，它上一次市值持续超过4000万元是在2017年期间。不过，那年底，它因持续多年亏损被列入新加坡交易所观察名单，至今已三度为脱离名单的期限申请延期。

去年底，奥斯国际获新交所同意，再延长脱离观察名单期限12个月。公司当时指出，申请延期是因为过去三年，公司虽持续取得扣税前盈利，但未满足六个月期间日均市值超过4000万元的要求。公司脱离观察名单新期限是今年12月4日。

针对奥斯国际仍在观察名单会否影响他参选总统的资格，吴振华星期二受询时认为不会。他说：“这只是其中一家公司，它不会影响我的资格。”

我国民选总统制度对参选人资格有严格要求，来自私人企业的候选人须担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位至少三年，而在任职的整个期间，公司须有税后盈利，且须以最接近参选日期的时段为依据。

吴振华星期一（6月12日）宣布有意参选总统时，没清楚说明是否曾领导过股东权益平均超过5亿元的私企。文告指出，他过去40年曾拥有超过100家公司，其中五家曾在新加坡和英国交易所上市。他也曾经收购两家曾上市的公司，而这些公司总市值达31.5亿元。

根据会计与企业管制局（ACRA）资料，吴振华目前在57家公司担任董事，包括奥斯国际、私人控股公司Pertama Holdings和Harvey Norman Ossia (Asia)，以及运动服装与器材零售商VGO International。