吴振华任执行主席 奥斯国际股价两周涨近四成

王阳发

更新 /
更新 / 2023年6月14日 8:16 AM
发布 /
发布 / 2023年6月13日 9:00 PM
吴振华是奥斯国际创办人之一，他在2009年出任奥斯国际执行主席。吴振华认为奥斯国际仍在新交所观察名单不会影响他参选总统的资格。（档案照片）
吴振华是奥斯国际创办人之一，他在2009年出任奥斯国际执行主席。吴振华认为奥斯国际仍在新交所观察名单不会影响他参选总统的资格。（档案照片）

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宣布参选总统的企业家吴振华所领导的本地挂牌公司奥斯国际（Ossia International）最近股价大动，在过去12个交易日累计上涨37％。奥斯国际股价星期二（6月13日）小涨1.1％至0.182元，市值大增至约4600万元。

吴振华是奥斯国际创办人之一，他在2009年出任奥斯国际执行主席。这家公司在2009财年至2016财年大部分时候亏损，之后年净利持续增加。在刚宣布的截至今年3月底财年业绩，公司净利超过1000万元。不过在彭博社资料库内，目前没有分析师研究这家公司。

三度申请脱离新交所观察名单期限延期

2014年，奥斯国际市值一度超过7000万元。在最近公司股价大涨、市值飙高至超过4000万元前，它上一次市值持续超过4000万元是在2017年期间。不过，那年底，它因持续多年亏损被列入新加坡交易所观察名单，至今已三度为脱离名单的期限申请延期。

去年底，奥斯国际获新交所同意，再延长脱离观察名单期限12个月。公司当时指出，申请延期是因为过去三年，公司虽持续取得扣税前盈利，但未满足六个月期间日均市值超过4000万元的要求。公司脱离观察名单新期限是今年12月4日。

针对奥斯国际仍在观察名单会否影响他参选总统的资格，吴振华星期二受询时认为不会。他说：“这只是其中一家公司，它不会影响我的资格。”

我国民选总统制度对参选人资格有严格要求，来自私人企业的候选人须担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位至少三年，而在任职的整个期间，公司须有税后盈利，且须以最接近参选日期的时段为依据。

吴振华星期一（6月12日）宣布有意参选总统时，没清楚说明是否曾领导过股东权益平均超过5亿元的私企。文告指出，他过去40年曾拥有超过100家公司，其中五家曾在新加坡和英国交易所上市。他也曾经收购两家曾上市的公司，而这些公司总市值达31.5亿元。

根据会计与企业管制局（ACRA）资料，吴振华目前在57家公司担任董事，包括奥斯国际、私人控股公司Pertama Holdings和Harvey Norman Ossia (Asia)，以及运动服装与器材零售商VGO International。

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