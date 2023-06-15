医疗科技公司Intellect线上线下护理心灵

冠病疫情暴发，让成立不到四年的本地医疗科技起步公司Intellect业务迅速增长。进入疫后时代，公司联合创始人周光辉立志要重建精神卫生保健系统，以及教育市场并提升公众对心理健康的意识。

公司基本信息

公司名称：Intellect

创立时间：2019年

主要业务领域：医疗科技

最新融资情况：去年7月完成A轮追加融资，至今共筹集2300万美元（约3086万新元），投资者包括老虎全球（Tiger Global）、Insignia Ventures Partners和HOF Capital等。

27岁的周光辉早在青少年时期就对自己人生很有主张，他自莱佛士中学毕业后便毅然放弃继续升学，大胆步上创业之路。四年前，他与合伙人携手创立医疗科技起步公司Intellect，公司在2022年登上《福布斯亚洲》（Forbes Asia）的亚太区“100家值得关注企业”排行榜。

对于当初放弃升学、选择创业决定，周光辉接受《联合早报》访问时表示自己并未感到后悔。“我清楚知道我对创业怀抱热忱，对我而言最好的学习方式是投入快速增长的起步公司，与风险创投公司一起合作，这让我从中学到了很多东西。”

周光辉在家中排行老四，也是老幺，他表示父母相当开明，并没有强力反对他创业，“虽然这一路走来有起有落，但家人一直给予我很多精神支持。”

从中学时期，周光辉发现自己是一名焦虑症患者，透过心理治疗师的协助对抗心魔，也从中获得了创业契机。“我在16岁那年首次经历惊恐发作后，就开始去看心理治疗师，这让我了解到专业治疗的好处。”

后来，他意识到大多数人对精神健康存有误解，“我们每个人都可能会面对心理健康问题，然而很多人却不知道如何寻求援助。”

周光辉说，创立Intellect初衷便是希望与自己有着同样遭遇的人们可以勇敢踏出第一步，积极寻求专业治疗。“我们抱持两个使命，第一个是重建精神卫生保健系统。第二个是投入教育市场并提升公众意识，即心理健康不是非黑即白、区分生病或没有生病。”

Intellect目前以线上与线下方式为客户提供心理咨询服务，除了设立应用提供指南教导用户如何疏解个人心理压力，也让用户可以安排与心理治疗师和医生进行远程或面对面咨询。公司服务范围并不局限在新加坡，而是横跨整个亚洲，合作的医师团队遍布20多个国家。

公司服务客户人数逾300万人

周光辉指出，亚洲对精神健康需求其实非常大，然而过去十年整个保健系统并没有太大进展，人们要获得这类服务不太容易。当冠病疫情突然暴发，严格防疫措施导致大家都无法随意出门与人面对面交流时，精神健康课题受到各界关注。许多企业更注重员工精神健康需求，政府、医院和保险公司也迅速采取行动。“我们服务客户人数过去三年增长许多，目前超过300万人，包括企业员工和一般消费者。”



如今，不少跨国公司及本地企业成为Intellect的客户，包括美国药厂默克（Merck）、电器巨头飞利浦（Philips）和新电信（Singtel）。

谈及创业过程之中面对最大的挑战，周光辉表示是如何让公司迅速成长，他作为一名年轻创业者，正在努力如何提升自己以促进公司发展。不过在忙碌之余，他仍注重休息充电，也会固定寻求心理治疗师的协助。

