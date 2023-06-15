东南亚九大电商去年交易总额增14％ 达995亿美元

尽管东南亚电子商务领域过去两年面临强劲逆风，区域市场的商品交易总额（GMV）依然迅速增长，九个领先电商平台的GMV去年同比增长14％，达到995亿美元（约1335亿新元），是2020年的1.8倍。

墨腾创投（Momentum Works）星期四（6月15日）发布东南亚电子商务领域报告，分析电商今年主要趋势、区域主要电子商务企业及其策略，以及接下来的机遇和挑战。

在东南亚主要电商企业中，虾皮（Shopee）去年的GMV达到479亿美元，占东南亚GMV近一半。Lazada的GMV从前年的210亿美元，略微下滑至201亿美元，主要因为平均订单额下跌；至于TikTok Shop，它的GMV则是44亿美元。

报告的GMV包含了所有已付款的订单，包括取消、退还，以及退款的订单。

根据报告，印度尼西亚去年依然是东南亚区最大电商市场，报519亿美元，占总GMV的52％。新加坡和马来西亚的GMV分别为40亿美元和87亿美元，但就人均GMV方面处于领先地位。

墨腾创投研究部总监陈玮函在发布会上分享了今年电商主要趋势时指出，由于大部分的全球供应链集中在中国，中美之间的地缘政治和贸易紧张局势会继续给全球供应链造成波动和不确定因素。

另一方面，不断加剧的国内竞争使中国品牌和制造公司更希望将业务扩展到东南亚，以减少对出口到美国的依赖。

再者，企业和政府对运输和支付基础设施的投资有所上升。然而，东南亚仍面对区域主要城市的道路拥堵，运输速度和效率低的挑战。

东南亚总GMV在2028年可达2320亿美元

电商领域的发展也为整个生态系统的参与者带来机遇和挑战。墨腾创投研究部总监姚紫雯举例，在运输方面，主要业者包括Shopee Xpress、Lazada的LEL Express等，第三方物流（3PL）业者则包括J&T、能者快递（Ninja Van）等。

这些电商平台将继续投资于内部运输方案，但随着电商业者的规模扩大，它们也须要第三方物流业者来满足订单。

展望未来，报告说，生成式人工智能（generative AI）可以大幅提升电商的生产力，比如在数据分析方面，通过发问，让人工智能技术分析客户评论、社交媒体情绪和市场趋势。

墨腾创投首席执行官李江玕说，在未来几年，东南亚电商的发展预计保持良好，虾皮和Lazada将继续存在，与另外一到两家全球电商业者分享市场份额，第三方物流或许只有两到三家大型、多元化的区域业者会在激烈竞争中生存下来。

墨腾创投预计，东南亚的总GMV将在2028年达到1750亿美元，前提是跨境电商Temu不进驻东南亚、利率持续高企，基础设施建设保留目前的发展步伐。

在最好的情况下，该区的总GMV有望升至2320亿美元，前提包括Temu进驻东南亚、Lazada重启增长、美国走出或避免经济衰退、以及政府加快基础设施建设等。