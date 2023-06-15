西门子斥资近3亿在我国建新厂 将聘400员工

德国跨国公司西门子（Siemens）宣布在新加坡投资2亿欧元（约2亿9000万新元）建新厂，扩展工业自动化业务，为快速增长的东南亚和印度市场服务。

新厂将采用高度自动化且数码化的生产流程，雇用超过400名员工，包括工程师、数据科学家、供应链管理人员等。

西门子在新加坡已有115年历史，是最早在新加坡设立技术办公室的德国工业公司，目前在本地雇有约1200名员工。现有工厂设施在大士，区域总部大厦则在麦波申。刚宣布的新厂地点未确定，可能落户大士。

新德同建“数码孪生”新厂

西门子正在全球扩充工业自动化业务的产能，以满足市场对自动化科技的强劲需求。在新加坡设立新厂，是它总值20亿欧元（约29亿新元）全球扩充计划的一部分。

西门子早前也宣布，在中国成都投资1亿4000万欧元扩充产能，创造400份新工作。它今年也将宣布在欧美的进一步投资。

公司星期四（6月15日）宣布的投资策略，也包括5亿欧元创新与研发投资，如人工智能和工业元宇宙方面的投资。

博乐仁星期四在发布会上指出，西门子这一波的新投资，有大批积压订单做后盾，并且选择了新加坡，这个靠近东南亚客户的地点投资。（西门子提供）

西门子公司总裁兼首席执行官博乐仁（Roland Busch）在新加坡举行的发布会上说：“我们的客户需要我们的支持，以变得更有竞争力、更有韧性和可持续性。西门子的增长显著高于市场。今天，我们宣布这个投资战略，是为了促进未来增长、推动创新和提高韧性。”

“这些投资可支持我们结合现实与数码世界的战略，也能支持我们对多元化经营和在地业务的关注。”

据了解，本地的新工厂将是西门子德国南部安贝格（Amberg）工厂的“双胞胎”。安贝格工厂楼面1万平方公尺。西门子将运用“数码孪生”（digital twin）科技，先创建新厂的“数码孪生”版本，再建造实体工厂。两座工厂将生产同类产品。

看中新加坡是自由贸易中枢 投资有大批积压订单作后盾

西门子与本地伙伴机构在星期四的发布会上签署备忘录。前排左起是经发局高级副总裁林志勇、西门子亚细安首席执行官范泰来（Thai-Lai Pham），以及裕廊集团群集总署署长廖添成；后排左起为经发局局长傅美晶、西门子公司总裁兼首席执行官博乐仁，以及德国驻我国大使诺伯特·里德尔（Norbert Riedel）。（西门子提供）

西门子星期四也与经济发展局和裕廊集团签署谅解备忘录。博乐仁指出，西门子这一波的新投资，有大批积压订单作后盾，而公司的策略是要在靠近客户的地点投资。新厂落户新加坡，是因为东南亚是高速增长市场，新加坡又是个自由贸易中枢。

西门子管理委员会成员兼数码化工业首席执行官奈柯（Cedrik Neike）说：“设厂地点考虑到多方面的因素，包括人才、自由贸易协定、稳定性、法律框架等。新加坡符合这些条件，适合设立这类工厂。”

博乐仁（右）与奈柯星期四在记者会答复提问。西门子选择在新加坡设厂，是考虑到多方面的因素，包括人才、自由贸易协定、稳定性、法律框架等。（西门子提供）

奈柯表示，新加坡新厂将是西门子全球工厂网络的一部分。“我们在建设一个环球工厂网络，虽然新加坡工厂将专注于供应给东南亚和印度，但我们也会善用新加坡的自由贸易协定，供货给其他海外市场。”

他指出，新厂需两年落成，并不能帮助满足目前的积压订单，但可支持业务未来的增长。“我们预期目前的高速增长形势，将持续好几年。”